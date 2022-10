Un paio di mesi fa, l’USB Promoter Group aveva presentato la versione 2.0 dello standard USB, che raddoppierà la larghezza di banda disponibile, passando dagli attuali 40GB/s ai futuri 80Gb/s, superando anche Thunderbolt 4.

Tra le novità di questa nuova iterazione del popolare standard, troviamo un aumento della larghezza di banda oltre i 20Gb/s per il tunneling dei dati USB 3.2 quando si utilizzano modalità alt come quella DisplayPort. Inoltre, sono stati inclusi tutti gli aggiornamenti relativi alle ultime versioni dello standard Display Port e delle specifiche PCIe. Come sempre, ovviamente, viene mantenuta piena compatibilità anche con gli standard USB precedenti, come USB4 Version 1.0, USB 3.2, USB 2.0 e Thunderbolt 3.

Tramite un comunicato ufficiale, Brad Saunders, CEO di USB-IF (USB Implementer’s Forum), ha affermato:

Questa specifica tecnica aggiornata estende la velocità dell’USB4 e le prestazioni del protocollo dati, consentendo ai produttori di sviluppare prodotti in grado di fornire agli utenti finali USB 80 Gb/s oltre agli attuali USB 40 Gb/s e USB 20 Gb/s.

Recentemente, l’USB-IF (USB Implementer’s Forum) ha pubblicato ulteriore documentazione, oltre ai nuovi loghi di certificazione “USB 80Gbps” che dovranno essere applicati sui cavi e sui dispositivi che supporteranno il nuovo standard. I cavi certificati saranno in grado di trasportare sino a 80Gb/s di dati e fornire fino a 240W o 60W di potenza a seconda della dicitura presente nel logo.

Photo Credit: USB-IF

Sicuramente, un logo che mostra direttamente la velocità massima di trasmissione (e la potenza erogata) renderà la vita più facile ai consumatori. Tuttavia, sappiamo che non tutti i cavi in commercio saranno certificati, quindi sarà necessario fare particolare attenzione per evitare di acquistare un prodotto non idoneo ai dispositivi che si desidera utilizzare.