Ecco i nomi delle schede video Intel Arc

Poche settimane fa, in occasione dell’evento Architecture Day 2021, Intel aveva finalmente svelato i primi dettagli inerenti alla sua line up di schede grafiche dedicate al mondo del gaming, le quali andranno a scontrarsi direttamente con le proposte delle più popolari AMD e NVIDIA. Sappiamo già che le prime, conosciute prima come Xe-HPG e ora denominate “Alchemist”, saranno lanciate nel corso del primo trimestre del prossimo anno e realizzate sul nodo produttivo a 6nm di TSMC. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, le GPU offriranno supporto al Ray Tracing hardware e implementeranno anche unità dedicate all’IA. Intel, inoltre, ha già affermato di essere al lavoro per fornire driver costantemente ottimizzati per tutti i videogiochi.

Credit: Intel

Recentemente, il noto leaker @momomo_us ha riportato un documento nel quale è possibile scorgere la nomenclatura che dovrebbe essere utilizzata dalla futura line up di schede grafiche. A quanto pare, le GPU Alchemist dovrebbero essere indicate dalla sigla aXXX, dove XXX sarà un numero composto da tre cifre che varierà in base alle caratteristiche tecniche. Seguendo questo schema, le schede video successive, conosciute con i nomi in codice Battlemage e Celestiali, potrebbero essere contraddistinte della sigle bXXX e cXXX.

Ricordiamo che la prima iterazione della GPU Intel Xe HPG avrà 8 slice, ciascuna composta da 4 Xe Core. Ciò costituisce un conteggio totale di vettori/matrici di 512 (8x4x16). Supponendo che l’architettura di base sia la stessa, si dovrebbero avere 4096 ALU (512×8).

Dott. Kevin Zhang, Senior Vice President of Business Development presso TSMC, relativamente alle schede grafiche Intel ha affermato in precedenza: