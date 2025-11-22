Il ECOVACS W2 PRO OMNI è il robot lavavetri di nuova generazione disponibile su Amazon con uno sconto del 26%. Dotato di una pratica stazione multifunzione 6-in-1, questo dispositivo offre doppie modalità di alimentazione per una pulizia flessibile fino a 110 minuti. La tecnologia WIN-SLAM 4.0 con triplo ugello spruzzatore garantisce prestazioni superiori del 30%, mentre il sistema di protezione a 12 livelli assicura massima sicurezza. Prezzo a 444,79€ anziché 599€, perfetto per chi cerca una soluzione professionale e innovativa per la pulizia delle finestre.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

ECOVACS W2 PRO OMNI, chi dovrebbe acquistarlo?

ECOVACS W2 PRO OMNI è la soluzione ideale per chi desidera eliminare definitivamente la fatica della pulizia dei vetri e cerca un dispositivo all'avanguardia che garantisca risultati professionali. Questo robot lavavetri vi conquisterà se possedete ampie superfici vetrate in casa, soffrite di vertigini o problemi di mobilità che rendono difficoltosa la pulizia manuale, o semplicemente volete recuperare tempo prezioso da dedicare ad altro. La stazione multifunzione 6-in-1 e le doppie modalità di alimentazione lo rendono perfetto per chi ha esigenze variegate: dalla villetta con grandi vetrate al monolocale con balcone, dal bagno cieco alle finestre inclinate del sottotetto. Con 110 minuti di autonomia in modalità batteria e la possibilità di ricarica continua via cavo, vi libererete dall'ansia di dover completare tutto in fretta.

Questo soddisfa l'esigenza di sicurezza e affidabilità grazie al sistema di protezione a 12 livelli, risultando indispensabile per chi teme incidenti durante la pulizia di finestre esterne o in quota. La tecnologia WIN-SLAM 4.0 con pianificazione intelligente del percorso vi garantirà una pulizia efficiente del 30% superiore rispetto ai modelli precedenti, mentre il triplo ugello spruzzatore eliminerà anche lo sporco più ostinato in una sola passata. Se cercate un investimento duraturo che semplifichi la gestione domestica e assicuri vetri impeccabili senza sforzo, con questo sconto del 26% il W2 PRO OMNI rappresenta un'opportunità eccellente per automatizzare una delle mansioni più temute della casa.

