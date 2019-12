EK, ecco i waterblock per le Asus ROG Strix RX 5700 e 5700 XT

EK Water Blocks ha annunciato i waterblock EK-Quantum Vector Strix RX 5700 +XT D-RGB compatibili le soluzioni Asus ROG Strix basate sulle schede video Radeon RX 5700 e RX 5700 XT. I nuovi waterblock Quantum sono dotati di LED D-RGB 5V indirizzabili per una maggiore personalizzazione.

Questi waterblock, come gli altri destinati ad altri modelli di schede video d’altronde, raffreddano direttamente la GPU, gli 8 GB di memoria GDDR6 e il VRM (modulo di regolazione della tensione) grazie al liquido che viene convogliato direttamente sopra queste aree critiche.

I waterblock presentano un nuovo sistema di raffreddamento che copre una superficie maggiore rispetto alla generazione precedente, in modo da aumentarne le prestazioni termiche. I backplate EK-Quantum Vector Strix RX 5700 +XT sono realizzati con macchine a controllo numerico (CNC) in alluminio anodizzato nero o alluminio nichelato.

A differenza del backplate di fabbrica, il backplate EK copre l’intera lunghezza del PCB delle schede grafiche e fornisce anche il raffreddamento passivo per la parte posteriore del modulo di regolazione della tensione (VRM).

I waterblock e i backplate EK-Quantum Vector Strix RX 5700 +XT D-RGB sono realizzati in Slovenia e sono disponibili per il preordine tramite EK Webshop e la rete di rivenditori partner.

Le spedizioni inizieranno mercoledì 18 dicembre: si parla di 144,90 euro per la versione con top in plexiglass e 139,90 euro per quella in acetale. Il backplate in nickel costa 39,90 euro, mentre il backplate nero ha un prezzo di 32,90 euro.