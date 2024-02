Elgato Stream Deck+, la più desiderato al MINIMO STORICO! (-22%)

Elgato Stream Deck + è l'oggetto perfetto per ogni streamer e videogiocatore: unisce le capacità di controllo di Stream Deck con un mixer audio, che vi permette di gestire in maniera veloce e completa il vostro PC e le attività che state svolgendo. Grazie all'offerta Amazon di oggi, Elgato Stream Deck + è disponibile al prezzo estremamente vantaggioso di 179,99€, scontato del 22% rispetto a quello di listino di 229,99€. Offre tasti con schermo LCD personalizzabile, un piccolo schermo touch e quattro manopole che potete sfruttare per controllare al meglio qualsiasi app, grazie all'integrazione di plugin che lo rendono compatibile con software come OBS.

Elgato Stream Deck +, chi dovrebbe acquistarla?

Se cercate uno strumento all'avanguardia che vi permetta di migliorare il vostro flusso di lavoro, Elgato Stream Deck + è lo strumento perfetto. Gli 8 tasti CLD possono essere personalizzati sia come grafica che come funzionalità, così come le 4 manopole e ciò che viene mostrato sul piccolo schermo touchscreen. Potete ad esempio configurarlo per regolare i vari volumi del vostro streaming, modificare l'illuminazione, cambiare scena e così via; insomma, una vera e propria regia a portata di mano.

Se cercate uno strumento per velocizzare il vostro flusso di lavoro che sia più di un semplice macro pad, allora Elgato Stream Deck + è l'oggetto perfetto per voi. È in grado di soddisfare le esigenze di streamer, videomaker e creatori di contenuti in generale, grazie alla sua grande flessibilità e alle molte opzioni di controllo integrate. Non fatevi scappare l'offerta di oggi, Amazon lo propone al prezzo minimo storico di soli 179,99€, il 22% in meno rispetto a quello di listino!

