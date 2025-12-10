Siete alla ricerca di uno strumento per ottimizzare il vostro flusso di lavoro? Su Amazon trovate l'elgato Stream Deck Neo con uno sconto del 30%: da 99,99€ passa a soli 69,99€. Questo dispositivo vi permette di personalizzare 8 tasti per automatizzare le attività più ripetitive, integrandosi perfettamente con Zoom, Teams, Office, Spotify e molte altre app che usate quotidianamente. Perfetto per velocizzare il lavoro e rendere più efficienti le vostre routine!

Stream Deck Neo, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Stream Deck Neo di Elgato è la soluzione ideale per professionisti e content creator che desiderano ottimizzare il proprio flusso di lavoro e dire addio alle operazioni ripetitive che rubano tempo prezioso ogni giorno. Se lavorate quotidianamente con Microsoft Office, partecipate a numerose videochiamate su Teams o Zoom, o gestite progetti creativi con Adobe Creative Suite, questo dispositivo vi permetterà di automatizzare le attività più frequenti con un semplice tocco. Gli otto tasti personalizzabili e i due touch point vi consentiranno di creare scorciatoie su misura per le vostre esigenze specifiche, trasformando operazioni complesse in gesti immediati e rendendo la vostra postazione di lavoro significativamente più efficiente.

Particolarmente consigliato anche per chi desidera controllare il proprio ecosistema smart home in modo centralizzato, questo dispositivo vi permetterà di gestire luci, prese e audio con un unico pulsante, eliminando la necessità di passare continuamente da un'app all'altra. La configurazione intuitiva tramite drag-and-drop rende lo Stream Deck Neo accessibile anche a chi non ha competenze tecniche avanzate, mentre la compatibilità con Mac e PC garantisce la massima versatilità. Con uno sconto del 30% che porta il prezzo a soli 69,99€, è il momento perfetto per investire in uno strumento che vi farà risparmiare ore di lavoro ogni settimana, il tutto con un occhio di riguardo all'ambiente grazie al packaging plastic-free.

Elgato Stream Deck Neo è la soluzione perfetta per ottimizzare il vostro flusso di lavoro quotidiano. Con 8 tasti personalizzabili e 2 Touch Point, questo dispositivo vi permette di automatizzare le attività ripetitive e controllare con un solo tocco le vostre applicazioni preferite come Word, Excel, PowerPoint, Teams, Zoom e Spotify. Compatibile sia con Mac che PC, si integra perfettamente nel vostro ecosistema digitale grazie all'app gratuita Stream Deck, che rende la configurazione semplice e intuitiva tramite drag & drop.

