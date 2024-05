Elgato Wave:3, microfono OTTIMO per streamer e podcast, oggi a MENO di 130€! IMPERDIBILE!

Il microfono a condensatore USB Elgato Wave 3, ideale per streaming, podcast e gaming, è ora disponibile su Amazon a un prezzo speciale di 129,99€, rispetto al recente prezzo di 152,06€, offrendovi un risparmio del 15%. Grazie alla capsula a condensatore cardioide, questo microfono cattura la voce in modo nitido e dettagliato, e la tecnologia Clipguard proprietaria previene le distorsioni, rendendolo la scelta perfetta per chi cerca una qualità superiore nel broadcasting audio.

Elgato Wave:3, chi dovrebbe acquistarlo?

Elgato Wave:3 è un microfono a condensatore USB di alta qualità, ideale per appassionati di streaming, podcasting, gaming e lavoro da remoto. Grazie alla sua capsula a condensatore cardioide, offre registrazioni vocali nitide e dettagliate, soddisfacendo le esigenze di chi cerca una qualità audio professionale. Il software di mixaggio gratuito incluso permette di gestire fino a nove sorgenti audio e creare due mix indipendenti, rendendolo perfetto per chi necessita di una gestione audio avanzata e flessibile.

Con una conversione da analogico a digitale a 24-bit/96 kHz, Elgato Wave:3 garantisce una trasmissione audio di livello professionale. La tecnologia Clipguard previene le distorsioni, assicurando trasmissioni di alta qualità. Questo microfono plug 'n play è un ottimo alleato per migliorare significativamente la configurazione audio sia a casa che in ufficio.

Originariamente venduto al prezzo consigliato di 169,99€, il microfono Elgato Wave:3 è ora disponibile a soli 129,99€. Questa offerta rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca una soluzione di alta qualità per migliorare il proprio setup audio. Con prestazioni audio di alto livello, facilità d'uso e funzionalità avanzate come il mixaggio e l'anti-distorsione, è un acquisto consigliato per streamer e podcaster.

Vedi offerta su Amazon