Java_Scout
ma quindi se ho capito bene le banche saranno obbligate ad accettarlo? perché finora sembrava tutto molto volontario e invece no
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Root Chief
bella roba sulla carta. poi arrivi al 2026 e metà degli stati membri hanno ancora il sito del comune che non funziona su mobile
