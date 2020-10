Eve V, ecco l’aspetto finale della nuova versione del convertibile 2 in 1

Eve, la produttrice del convertibile 2 in 1 finanziato con successo attraverso una campagna su IndieGoGo nel 2017, Eve V, ha presentato le foto della versione più recente del dispositivo, che avrà lo stesso nome.

Il dispositivo sarà dotato di un display da 13,4” con un aspect ratio di 16:10 e risoluzione FHD+ (1900×1200 pixel) per il modello entry-level, con la possibilità di scegliere anche un display 4K UHD+ (3840×2400 pixel). L’azienda ha promesso il supporto HDR, con una migliore luminosità e contrasto, grazie ai pannelli realizzati da Sharp.

Il modello di quest’anno cambia anche la selezione di porte. Mentre il team di Eve si aspettava di utilizzare porte simili all’originale Eve V, inclusa la USB Type-A, i voti della community hanno rivelato che le persone erano disposte a scambiarla con una USB Type-C se ciò significava avere cornici più piccole. Quindi il nuovo design offre due porte Thunderbolt 4 su un lato del dispositivo e una porta USB Type-C standard sull’altro lato. Lo slot per schede microSD sarà impiegato anche per la scheda SIM e, fortunatamente, sarà mantenuto il jack per le cuffie.

Un concept iniziale mostrava quattro porte USB Type-C, quindi chiaramente sono state apportate alcune modifiche in fase di progettazione, tra cui anche quelle agli altoparlanti, che ora sono rivolti verso la parte anteriore, anziché quella posteriore. Eve afferma che sta ancora lavorando su driver e firmware per aggiornare la componente sonora.

Come Eve ha detto in precedenza, il nuovo Eve V utilizzerà i processori Intel Core Tiger Lake di undicesima generazione. A differenza dell’originale, che impiegava CPU della serie Y, questo tablet utilizzerà il raffreddamento attivo, poiché utilizza chip UP3 (ex serie U) con la possibilità di disattivare la ventola per un completo silenzio.

Tuttavia, la società non ha specificato quali saranno le specifiche finali. Non sappiamo quali CPU Tiger Lake saranno usate per il dispositivo, né quanta RAM o spazio di archiviazione sarà incluso. Il CEO di Eve, Konstantinos Karatsevidis, ha affermato che queste domande saranno presentate alla sua comunità nel corso delle prossime settimane. Prevede inoltre di annunciare i prezzi e i dettagli dei preorder il mese prossimo, mentre il lancio è previsto entro la fine di novembre o l’inizio di dicembre.