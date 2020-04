EVGA apre gli ordini della Nvidia RTX 2080 Ti XC Hydro Copper

EVGA ha appena fatto sapere che è ora disponibile direttamente sul proprio sito la nuova Nvidia RTX 2080 Ti XC Hydro Copper, una delle schede video presentate lo scorso settembre con predispodizione al raffreddamento a liquido che va ad ampliare la gamma di GPU con raffreddamento ibrido o, appunto, liquido di cui fanno parte la RTX 2080 Super FTW3 Hybrid Gaming e la RTX 2070 Super XC Hybrid Gaming.

La scheda video è ovviamente rivolta alla fascia enthusiast del mercato, che dispone di un sistema di raffreddamento a liquido custom nel proprio case. La EVGA Nvidia RTX 2080 Ti XC Hydro Copper (se lo avete letto tutto d’un fiato potreste averne vinta una) dispone di un waterblock Hydro Copper proprietario che copre l’intero PCB, in grado di raffreddare VRM, memorie e ovviamente il chip TU102.

È evidente che sarà necessario disporre di un sistema dedicato a cui collegare il blocco, fornito con due comodi agganci flessibili (per il flusso in ingresso e quello in uscita) che permettono di gestire l’impianto con la massima versatilità. A consolidare il tutto ci pensano i pad termici posti tra il blocco e i componenti.

Secondo EVGA la matrice thin-pin utilizzata per la costruzione “favorisce un trasferimento termico ottimale garantendo le temperature più basse possibili”. Al di là delle prestazioni, ovviamente non è stato trascurato l’aspetto estetico: il blocco è realizzato con una scocca in metallo e una camera in acrilico trasparente, mentre il plate è realizzato in rame nichelato.

Non manca infine l’illuminazione RGB. Il waterblock è dotato infatti di LED RGB che possono essere gestiti e sincronizzati attraverso il software di EVGA Precision X1 insieme agli altri dispositivi compatibili. Il prezzo è ovviamente calibrato al tipo di prodotto: si parla infatti di un listino da 1449 dollari, con un limite di acquisto di 2 unità per famiglia e 3 anni di garanzia limitata.