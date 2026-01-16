ExpressVPN ha annunciato il lancio di ExpressVPN for Teams, una nuova soluzione pensata per rispondere alle esigenze di piccoli team e realtà in crescita che utilizzano una VPN in ambito professionale. Il servizio rappresenta un’evoluzione del precedente programma di licenze volume e introduce strumenti di gestione centralizzata pensati per semplificare l’amministrazione degli accessi.

Quando una VPN viene utilizzata da più persone, la gestione delle licenze può diventare rapidamente complessa, soprattutto in contesti in cui il team cambia spesso composizione o include collaboratori temporanei. ExpressVPN for Teams nasce proprio per evitare la frammentazione degli account individuali, offrendo agli amministratori un’unica dashboard dalla quale assegnare o revocare l’accesso, recuperare licenze inutilizzate, monitorare i rinnovi e aggiungere nuovi utenti in modo rapido.

Il modello di licenze è pensato per adattarsi alla crescita del team: è possibile partire da un minimo di cinque utenti e aggiungerne altri solo quando necessario, evitando di acquistare posti in eccesso. La struttura dei prezzi è più flessibile e prevede sconti di volume che possono arrivare fino al 50%, mantenendo i costi allineati alle reali dimensioni dell’organizzazione.

Dal punto di vista degli utenti finali, l’esperienza rimane invariata. I dipendenti continuano a utilizzare le app ExpressVPN su desktop e dispositivi mobili, mentre la gestione resta confinata all’area amministrativa. Questo consente di mantenere la protezione attiva anche quando si lavora da reti diverse, come uffici domestici, spazi di coworking, sedi dei clienti o Wi-Fi pubblici durante i viaggi.

Per i team che necessitano di maggiore stabilità nell’accesso a determinati servizi, ExpressVPN for Teams offre anche la possibilità di utilizzare un IP dedicato, utile per semplificare il whitelisting o garantire un accesso condiviso con indirizzo IP fisso. L’opzione è disponibile per i piani di uno o due anni e può essere richiesta durante la fase di acquisto o tramite assistenza.

La nuova soluzione si basa sulla stessa infrastruttura di sicurezza utilizzata dai prodotti consumer di ExpressVPN, includendo crittografia AES-256, tecnologia TrustedServer e supporto ai protocolli Lightway, WireGuard e OpenVPN, il tutto coperto da una rigorosa politica no-log. La configurazione è automatizzata e consente ai team di essere operativi in pochi minuti senza interventi tecnici complessi.

Oltre alla sicurezza, l’accesso centralizzato alla VPN può diventare anche uno strumento operativo per diversi reparti, permettendo ad esempio a team di marketing e sviluppo di testare siti web o applicazioni da differenti aree geografiche, verificare esperienze localizzate o preparare lanci regionali senza dover ricorrere a infrastrutture dedicate.

ExpressVPN for Teams è ora disponibile al pubblico dopo una fase di beta testing e rappresenta il primo passo di un progetto che verrà ampliato nel tempo con nuove funzionalità e integrazioni pensate per l’uso aziendale. Per ulteriori informazioni e testare il servizio, vi rimandiamo al sito ufficiale.