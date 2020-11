Far Cry 6, ray tracing e AMD FidelityFX nella versione PC

Come parte del lancio delle proprie GPU Radeon serie RX 6000, AMD ha condiviso su YouTube una serie di video “showcase” in cui mostra le potenzialità delle proprie schede con architettura RDNA 2 alle prese con titoli PC next-gen. L’ultimo in ordine di tempo è Far Cry 6, il titolo Ubisoft potrà sfruttare appieno le capacità raytracing dell’hardware AMD e alcune funzioni FidelityFX.

Nel video Oleksandr Polishchuk, responsabile della programmazione 3D di Ubisoft, parla di come sia stata implementata e studiata la grafica del gioco nella versione PC. Purtroppo il video non mostra alcuna scena di gameplay, tuttavia conferma alcune funzioni che saranno implementate in Far Cry 6.

Abbiamo ora la certezza che il titolo in uscita nel 2021 supporterà ray tracing, Contrast Adaptive Sharpening, Variable Rate Shading e Hybrid SSR per migliorare i riflessi nello “screen space”. Ubisoft ha inoltre progettato Far Cry 6 tenendo in considerazione la tecnologia Infinity Cache di AMD, la quale migliora le performance ad alte risoluzioni garantendo una banda di memoria maggiore.

AMD ha stretto una partnership con Ubisoft per il lancio di Far Cry 6. Oltre a collaborare da vicino per lo sviluppo del gioco, chiunque acquisti un processore Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X, Ryzen 9 3950X, Ryzen 9 3900XT o Ryzen 7 3800XT avrà diritto a riscattare una copia del gioco gratuitamente dal sito AMD Equipped to win.

Il titolo next gen è stato purtroppo rimandato al 2021 sia per PC che per console Xbox Series S|X e PlayStation 5 a causa dei ritardi nei lavori dovuti alla pandemia di Covid-19 che da quasi un anno sta condizionando le vite di tutti.

Personalmente non vedo l’ora di scoprire di più riguardo al prossimo titolo Ubisoft che vede tra i protagonisti (o meglio, antagonisti) anche il famoso attore Giancarlo Esposito, famoso per le sue apparizioni in Braking Bad e The Mandalorian, tra gli altri.