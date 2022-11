La settimana più conveniente dell’anno si è ufficialmente conclusa, ma occhio a credere che non ci saranno più occasioni imperdibili da qui in poi. Oggi, ad esempio, è il Cyber Monday, giorno dedicato alle offerte sulla tecnologia pertanto, su alcuni store e su alcuni prodotti, potreste trovare sconti ancora più elevati rispetto al Black Friday.

La promozione Acer dedicata proprio al Cyber Monday è uno degli esempi più lampanti e dimostra che le occasioni d’acquisto sono tutt’altro che terminate, almeno per quanto riguarda il settore tech. Non lasciatevi ingannare dalla data di scadenza di tale promozione, che riporta il 28 dicembre come ultimo giorno per approfittare di queste offerte, poiché si tratta di un errore di battitura. Dando un’occhiata ai termini e condizioni, infatti, si evince che tali offerte saranno valide solo per oggi.

Occasioni da cogliere al volo dunque, anche perché sono stati scontati alcuni prodotti che non avevano goduto di tagli di prezzo la scorsa settimana, come ad esempio il notebook Acer ConceptD 3 Ezel Pro, un dispositivo tecnologicamente avanzato e dal valore di 2.299,00€, a cui è stato riservato uno sconto di 500,00€ a carrello, permettendovi di acquistarlo a 1.799,00€.

Basta uno sguardo veloce per capire che si tratta di un notebook versatile e creativo, con accortezze che permettono di cogliere al volo l’ispirazione del momento, pertanto indicato per qualsiasi tipo di creator e produttività. Una delle sue peculiarità è il display flottante, reso possibile da una cerniera molto particolare, progettata per mantenere lo schermo stabile in qualunque posizione e angolazione, nonché usare al meglio la S-Pen integrata. Questo dettaglio, insieme ad altri fattori, ha fatto sì che Acer ConceptD 3 Ezel Pro venisse premiato al Good Design Award 2020, al Taiwan Excellence Silver Award 2021 e al IF Design Award 2021, ossia alcuni dei più importanti premi internazionali relativi al design di un prodotto.

Un dispositivo, dunque, che si colloca nella fascia premium del mercato, come testimonia anche l’ulteriore strato di ceramica sulla superficie del notebook, che migliora ulteriormente la robustezza e la resistenza alla corrosione di tutta la scocca, realizzata in lega di magnesio e alluminio. Un dispositivo così innovativo non poteva che avere un hardware degno di nota. A tal riguardo, segnaliamo il Core i7-11800H e la Nvidia T1200, una scheda video basata sull’architettura Turing e ottimizzata per l’uso professionale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Acer dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che molti di essi saranno validi solo per oggi.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi suggeriamo anche di seguire i nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, vale a dire il luogo ideale per poter ricevere tutte le informazioni relative sulle migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!