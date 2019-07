Fino al 25% di sconto su AutoCAD, AutoCAD LT e Revit LT

Fino al 31 luglio fino al 25% di sconto su Autocad, Autocad LT e Autocad Revit LT Suite.

Fino al 31 luglio sul sito ufficiale di Autodesk è disponibile una promozione che vi offrirà un risparmio fino al 25% sugli acquisti degli abbonamenti di Autocad, Autocad LT e Autocad Revit LT Suite. In base al tipo di abbonamento scelto la percentuale di sconto passa dal 20% per gli abbonamenti di 1 anno fino al 25% per gli abbonamenti di 3 anni.

Offerta Autocad, Autocad LT, Revit LT Suite

20% sull’abbonamento da 1 anno, 25% sull’abbonamento da 3 anni

Che cos’è AutoCAD?

AutoCAD è il software di progettazione assistita (CAD) a cui si affidano architetti, ingegneri e professionisti dell’edilizia per creare accurati disegni 2D e 3D. Autocad vi permette di:

Creare e modificare la geometria 2D e i modelli 3D con solidi, superfici e oggetti mesh.

Annotare i disegni con testi, quote, direttrici e tabelle

Personalizzare il software con applicazioni aggiuntive e API

Che cos’è AutoCAD LT?

AutoCAD LT è il software di progettazione assistita da computer (CAD) a cui si affidano architetti, ingegneri, professionisti edili e progettisti per produrre disegni e documentazione 2D. Autocad LT vi offre:

Progettazione, bozze e documentazione con geometria 2D

Un set completo di strumenti di modifica, progettazione e annotazione

Processi di progettazione rapidi grazie a un’interfaccia utente intuitiva

Che cos’è Revit LT Suite?