Il Fire TV Stick 4K Max di Amazon è ora disponibile in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 38%. Questo potente dispositivo per lo streaming vi offre immagini in qualità 4K Ultra HD con supporto Dolby Vision e audio Dolby Atmos, il tutto arricchito dal nuovo supporto Wi-Fi 6E per una riproduzione fluida anche con più dispositivi connessi. Con 16 GB di memoria, il doppio rispetto ai modelli precedenti, potete portarlo a casa a soli 49,99€ invece di 79,99€. La novità assoluta è la modalità ambiente che trasforma la TV in una galleria d'arte con oltre 2000 opere, mentre il Telecomando vocale Alexa Enhanced Edition vi permette di controllare tutti i vostri dispositivi smart home con un semplice comando vocale.

Fire TV Stick 4K Max, chi dovrebbe acquistarla?

Fire TV Stick 4K Max è la scelta ideale per chi desidera trasformare qualsiasi televisore in un centro di intrattenimento completo e intelligente. È particolarmente consigliato agli appassionati di streaming che vogliono godere di contenuti in qualità 4K Ultra HD con Dolby Vision e audio Atmos, garantendo un'esperienza cinematografica direttamente dal divano di casa. Grazie al supporto Wi-Fi 6E, questo dispositivo si rivela perfetto per le famiglie con molteplici dispositivi connessi, assicurando una riproduzione fluida anche in condizioni di rete congestionata. Chi ama il gaming casual troverà nel processore ultra-veloce e nei 16 GB di memoria un alleato prezioso per sessioni di gioco senza lag.

Questo lettore multimediale soddisfa le esigenze di chi cerca un'integrazione completa con la smart home, permettendovi di controllare luci, videocamere e altri dispositivi compatibili attraverso Alexa. L'innovativa modalità ambiente trasforma il televisore in una galleria d'arte quando non lo utilizzate, con oltre 2000 opere museali disponibili. È la soluzione perfetta per chi desidera centralizzare l'intrattenimento avendo accesso a Netflix, Prime Video, Disney+ e migliaia di altri contenuti, il tutto gestibile con il telecomando vocale avanzato che semplifica la navigazione e il controllo dei dispositivi.

Fire TV Stick 4K Max rappresenta il lettore multimediale più avanzato di Amazon, dotato di un processore ultra-performante e supporto Wi-Fi 6E per uno streaming fluido anche con più dispositivi connessi. Vi conquisterà con immagini 4K Ultra HD, Dolby Vision e audio Dolby Atmos, mentre i suoi 16 GB di memoria offrono il doppio dello spazio per app e giochi.

Vedi offerta su Amazon