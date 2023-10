Brutti scherzi (e non solo) da fare con un Flipper Zero

Flipper Zero continua a spopolare, sia tra gli “smanettoni” che tra i meno esperti, e come vi abbiamo già raccontato in altre occasioni, offre tantissime funzioni diverse, grazie anche a firmware di terze parti disponibili online. Se è la prima volta che ne sentite parlare, vi rinfreschiamo la memoria: è una sorta di telecomando bidirezionale che può trasmettere, ricevere e registrare diversi segnali wireless, che gli permettono di essere impiegato ad esempio per leggere codici NFC, spegnere una TV e così via. È semplicissimo da usare ed è probabilmente per questo che ha avuto così tanto successo, oltre al fatto che lo si può acquistare anche su Amazon.

Il dispositivo di per sé è legale, tuttavia vi ricordiamo che alcune azioni che si possono compiere sfruttandolo non lo sono; se volete sperimentare, fatelo sempre senza prendere di mira altri individui, così da non avere problemi.

Ma cosa si può fare con Flipper Zero? In questo articolo abbiamo raccolto le applicazioni principali, che danno una buona idea delle potenzialità di questo piccolo dispositivo; come detto ci sono molte più possibilità, specialmente affidandosi a firmware sviluppati da terzi.

Cosa può fare Flipper Zero

Telecomando universale: Flipper Zero può essere usato al posto di un comune telecomando infrarosso con cui si comandano TV, condizionatori e altri dispositivi, in modo da gestire tutto da un unico punto.

Leggere il microchip di un animale domestico: oggi gli animali domestici sono dotati di un microchip che può facilmente essere letto con Flipper Zero; se è presente anche un sensore di temperatura, il dispositivo ci permetterà di capire se il nostro cane o gatto ha la febbre oppure no.

Clonare schede di accesso keyless: Flipper Zero può clonare badge, chiavi di camere d’albergo e altri dispositivi simili. Inutile dire che è un’operazione che molto probabilmente vi metterà nei guai, quindi fatelo solo con dispositivi di vostra proprietà.

Leggere le informazioni della carta di credito: Flipper Zero può leggere i dati di una carta di credito, ma ciò non vuol dire che permetta di rubarle. Può leggere ad esempio il nome dell’intestatario e il numero di carta, ma non può trasmetterli e non può leggere il codice CVC.

Bloccare smartphone: ve ne abbiamo parlato di recente in questo articolo, Flipper Zero può sfruttare il Bluetooth per riempire di richieste dispositivi Windows, Android e iOS, ma è necessario un firmware di terze parti.

Aprire il portello di ricarica di una Tesla: se per qualsiasi motivo vi dovesse servire, potreste usare Flipper Zero per aprire il portello di ricarica di una Tesla.

Aprire garage e cancelli: garage e cancelli con qualche anno sulle spalle (o senza i sistemi di sicurezza più moderni) possono essere aperti con Flipper Zero, mentre non è possibile sfruttarlo in questo senso se si ha un sistema moderno che usa Rolling Code.

Suonare un campanello da lontano: Flipper Zero è in grado di far suonare un campanello senza che si interagisca con la pulsantiera, ma la funzione è limitata ai modelli wireless più vecchi, inoltre prima è necessario leggere il campanello per ottenere la frequenza.

Clonare Amiibo: Flipper Zero può essere usato per leggere e successivamente emulare il codice di un Amiibo da usare con Nintendo Switch.

Analizzare le onde radio che ci circondano: Flipper Zero può essere usato anche per analizzare segnali WiFi, infrarosso e radio di tutti i dispositivi intorno a noi, che siano smartphone, cancelli, garage, serrature o altro.

Cosa non può fare Flipper Zero

Ovviamente, ci sono anche cose che Flipper Zero non può fare. E in un certo senso è un bene, visto che molte di queste sono illegali.

Aprire, avviare o rubare un'auto: Flipper Zero non può essere usato per aprire o avviare una macchina, nemmeno la propria; l’uso dei Rolling Code rende impossibile copiare il telecomando, poiché i codici cambiano a ogni utilizzo, mentre Flipper Zero trasmetterebbe sempre lo stesso.

Cambiare i prezzi della benzina: TikTok è pieno di video che mostrano Flipper Zero usato per alterare i prezzi della benzina, agendo direttamente sui cartelli delle stazioni di servizio; non c’è molto da dire, sono semplicemente video falsi.

Rapinare un bancomat: Ovviamente, Flipper Zero non è in grado di svuotare un bancomat e farvi diventare ricchi. Qualcuno ha davvero pensato che un dispositivo così facilmente accessibile ed economico potesse fare una cosa del genere?

Modificare il comportamento dei semafori: Flipper Zero non può cambiare colore dei semafori per farvi trovare solo verdi sui vostri tragitti. Tecnicamente lo si potrebbe collegare a un dispositivo esterni che imita un Opticom (un dispositivo che agisce su alcuni semafori facendogli cambiare colore), ma è una procedura complicata, illegale e che funziona solo su alcuni semafori specifici.