Avatar di Ospite Tech Bow #790 0
0
ok ma il problema dell'input lag nei giochi competitivi rimane e non puoi semplicemente liquidarlo dicendo 'pochi millisecondi'. per chi gioca seriamente quei millisecondi contano eccome
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Go Mage #187 0
0
quindi sostanzialmente ci stanno vendendo meno hardware vero compensato dall'IA e dovremmo essere contenti perché consuma meno.. mah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite React_Ninja #421 0
0
la cosa dei miglioramenti via aggiornamento software senza cambiare scheda grafica non la sapevo, è l'unica cosa che mi convince davvero
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di magicreflex 50
1
Il frame generator reputo sia molto utile, quello che considero fuffa è il multi frame generator.
Per capirlo bisogna prima di tutto partire dal presupposto che serve un framerate decente in partenza, non si può partire da 20 fps come mostrano sulle slide.
Partendo da 50-60 fps con il FG si arriva a 100-120 e si nota un certo miglioramento nella fluidità su pannelli 1440hz o più.
Ma con il multi frame attivare a 200-240 fps non cambia assolutamente nulla, pannelli con queste frequenze infatti servono a chi gioca competitivo, ma non ha senso usare 240 fps con MFG se quello aumenta la latenza.

E comunque la latenza non è di pochi ms, è di pochi ms tra un frame e l'altro, ma essendo 3 o più frame finti la latenza vera tra quello che realmente accade e quello che viene mostrato è la somma della latenza di ogni frame generato quindi variabile fino a quattro volte.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Dany_M 106
1
Alè continuiamo con le immagini comparative 27 FPS --> millemila FPS.
Questo è il modo in cui la frame generation NON VA USATA.
Se non si fa già un framerate attorno ai 60 FPS la fluidità del gioco nonostante la frame generation attiva sarà pessima!
Questa tech è una More Win Condition, cioè funziona decentemente solo quando già la nostra scheda video produce un buon numero di frame(grazie anche al DLSS) e quindi abbiamo già una buona giocabilità. Altrimenti è deleterea visto che aggiunge input lag che già con meno di 60 FPS è abbastanza alto.
A inizio articolo si cita il marketing aggressivo utilizzato per pubblicizzarla e poi postate proprio immagini comparative di quel marketing aggressivo?

Bah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.