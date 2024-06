Framework abbraccia RISC-V, l'architettura in arrivo su Laptop 13

Framework ha annunciato di essere al lavoro con DeepComputing per sviluppare una nuova motherboard RISC-V, destinata al Framework Laptop 13. Il portatile avrà quindi una terza versione disponibile, oltre alle classiche con processore Intel e AMD, ampliando le opzioni a disposizione degli utenti.

La motherboard è ancora in fase di sviluppo, ma sappiamo che implementerà il SoC StarFive JH7110, equipaggiato con quattro core U74 RISC-V. Non ci sono dettagli su prezzo e data di uscita, ma sembra che il prodotto non sia destinato a competere con le opzioni già esistenti, dato che offrirebbe prestazioni decisamente inferiori, più basse perfino di quelle di un Raspberry Pi 4.

Questa particolare versione del Framework Laptop 13 non entrerà nella lista dei migliori portatili, ma sembra sarà una soluzione per sviluppatori e appassionati, che vogliono esplorare e sperimentare con l'architettura RISC-V su un laptop vero e proprio, non su un SBC. Il notebook sarà dotato di RAM saldata e memorie microSD o eMMC per l'archiviazione.

Framework ha motivato la propria scelta sottolineando il forte interesse verso innovazione e adattabilità, garantendo che la nuova motherboard potrà essere facilmente integrata sia negli chassis del Framework Laptop 13, sia nel case Mainboard di Cooler Master.

Per il supporto software, Framework e DeepComputing sono al lavoro con Canonical e Red Hat, così da avere versioni di Linux Ubuntu e Fedora pienamente funzionanti, essenziali per permettere a sviluppatori e appassionati di esplorare le potenzialità di RISC-V.