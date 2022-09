Framework, azienda nota per aver lanciato sul mercato un interessante notebook modulare e che recentemente ha iniziato a venderne separatamente la scheda madre, dando modo agli appassionati di dare sfogo alla propria creatività e realizzare un computer portatile veramente su misura, ha ben pensato di espandere il suo mercato proponendone una variante equipaggiata con ChromeOS.

Chiamato Framework Laptop Chromebook Edition, il dispositivo è dotato di processore Intel Core i5-1240P di dodicesima generazione, 8GB di RAM DDR4 e 256GB di SSD NVMe, ma può arrivare sino a 64GB di RAM e 1TB di SSD. Ovviamente, i vari moduli attualmente disponibili per i computer portatili Framework “classici” sono compatibili con la Chromebook Edition.

Anche gran parte delle altre caratteristiche, come il display con rapporto di aspetto 3:2, le cornici magnetiche e gli interruttori fisici per escludere il microfono e la fotocamera, sono state mantenute. Tuttavia ci sono alcune differenze, come il layout della tastiera, che presenta tasti Control e Alt più lunghi. Inoltre, anche l’autonomia ne beneficerà ampiamente, grazie alla gestione della batteria avanzata di Google.

Photo Credit: Framework

Framework Laptop Chromebook Edition può essere davvero un prodotto interessante per le scuole, dato che integra il chip di sicurezza Google “Titan C” e assicura aggiornamenti automatici “fino a otto anni”. Il vero punto debole risiede nel costo: 999 dollari sono tanti per un Chromebook, nonostante la possibilità di espansione in futuro. Spendendo anche un quinto di quella cifra è possibile indubbiamente trovare alcuni modelli di Chromebook perfettamente adatti alle esigenze di un bambino/ragazzo o di qualcuno che necessita di un dispositivo semplice.

Sicuramente, l’idea di Framework è piuttosto interessante e vedere che sta continuando a offrire nuovi articoli non può far altro che accrescere la fiducia verso la compagnia, che si trova ad affrontare colossi dell’elettronica come HP, Dell e Acer, tra i tanti.