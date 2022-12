Se siete solito avere a che fare con dispositivi a banda larga per DSL, cavo, LTE e fibra, saprete che la gamma FRITZ! di AVM non teme confronti. Non a caso, l’azienda è leader in Europa per quanto riguardo il collegamento a internet tramite una serie di prodotti versatili, smart, basati sulla tecnologia wireless e non solo. Uno degli ultimi prodotti presentati da AVM è un nuovo ripetitore Wi-Fi, con prestazioni all’avanguardia per chi vuole portare internet fino all’ultimo angolo di casa.

Il nuovo arrivato è il FRITZ!Repeater 3000 AX, un ripetitore in grado di raggiungere una velocità di trasferimento dati complessiva fino a 4.200 Mbit/s, qualora si unissero tutte le bande. A tal riguardo, il nuovo modello della gamma FRITZ!Repeater funziona su tre bande, di cui due da 5 GHz e una da 2,4 GHz, con velocità rispettivamente di 2,4 Gbps, 1,2 Gbps e 600 Mbps. Le bande funzionano poi in modo intelligente, selezionando automaticamente la più adatta in base al dispositivo e alla distanza tra quest’ultimo e il ripetitore, per una connessione sempre stabile e veloce.

A questo si aggiunge il supporto alla larghezza del canale wireless pari a 160 Mhz sui 5 Ghz, ossia una delle principali caratteristiche dello standard Wi-Fi 6, rispondendo così alle esigenze correnti e future. All’interno di FRITZ!Repeater 3000 AX ci sono ben 8 antenne, che garantiscono una portata del segnale senza precedenti, per soddisfare le esigenze di grandi abitazioni e uffici. Vale la pena citare anche le due porte LAN Gigabit, che permettono di collegare altri dispositivi tramite il cablaggio, con la possibilità di creare un bridge.

Un ripetitore molto versatile quindi, come testimonia la possibilità di allestire anche una rete mesh, con tutti i vantaggi che ne derivano, tra cui un unico SSID. FRITZ!Repeater 3000 AX è infatti un prodotto perfetto per ottenere il massimo delle prestazioni dalla propria smart home, garantendo una gestione stabile anche in presenza di molti dispositivi collegati. Ogni dispositivo della smart home verrà infatti gestito in maniera intelligente in modo da assegnare la frequenza di collegamento più adatta per ottenere un collegamento stabile e sicuro e le prestazioni migliori in base alla larghezza di banda necessaria, come ad esempio con lo streaming di contenuti.

Il tutto avviene con la massima sicurezza e comfort, in pieno stile della gamma FRITZ!, con elevati standard di crittografia atti a tutelare la vostra privacy. FRITZ!Repeater 3000 AX è, infine, un ripetitore che si lascia configurare con facilità, poiché potrete aiutarvi con i LED sul case per capire qual è il punto della casa con la più elevata intensità del segnale. Per un posizionamento ancora più accurato, potrete usare l’app FRITZ!App WLAN, scaricabile liberamente dai principali store. Non importa quale sia il vostro router, in quanto FRITZ!Repeater 3000 AX funziona con qualsiasi rete wireless!

Insomma, se volete portare la vostra connessione internet senza fili alle distanze più lunghe, ora potete fare affidamento a un nuovo dispositivo, aggiornabile e facile da usare. Di seguito vi lasciamo un riepilogo delle principali caratteristiche di FRITZ!Repeater 3000 AX, mentre se volete visitare la pagina dedicata potete farlo tramite questo link che vi abbiamo comodamente linkato.

FRITZ!Repeater 3000 AX di AVM in sintesi