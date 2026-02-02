È recentemente emerso uno strumento che ridefinisce i confini del penetration testing. Si chiama Diabolic Parasite ed è un dispositivo USB capace di infiltrarsi nei sistemi con una capacità di occultamento che rasenta la perfezione. Progettato per simulare attacchi reali, questo minuscolo hardware rappresenta tanto una risorsa preziosa per i professionisti della sicurezza quanto un inquietante promemoria delle vulnerabilità che caratterizzano le nostre infrastrutture digitali. La sua esistenza solleva interrogativi cruciali: se i white-hat hacker possono costruirlo, cosa impedisce agli attori malevoli di replicarlo?

Il funzionamento di Diabolic Parasite si basa su un principio tanto semplice quanto devastante nell'efficacia. Il dispositivo si interpone fisicamente tra una periferica HID come tastiera o mouse e il computer, agendo da ponte invisibile. La porta USB femmina accoglie il dispositivo legittimo, mentre l'estremità opposta si collega alla macchina target. A quel punto inizia la magia nera: il parasite clona l'identità hardware completa della periferica connessa, includendo PID, VID e stringhe del produttore, presentandosi al sistema operativo come un dispositivo perfettamente affidabile.

La vera innovazione risiede nel canale di comunicazione utilizzato. Il Diabolic Parasite sfrutta il canale dati hardware degli HID, lo stesso impiegato da mouse da gaming, periferiche RGB e aggiornamenti firmware. Gli strumenti di sicurezza tradizionalmente ignorano questo canale durante le scansioni, poiché considerarlo sospetto genererebbe falsi positivi per praticamente ogni periferica collegata al sistema. Questa scelta progettuale trasforma una necessità operativa in una vulnerabilità strutturale che il dispositivo sfrutta con chirurgica precisione.

Il sistema non richiede l'installazione di driver e non attiva alcun alert, nemmeno da parte di soluzioni di sicurezza che monitorano specificamente i nuovi dispositivi USB

Le capacità offensive del dispositivo sono impressionanti nella loro completezza. Supporta l'iniezione di comandi da tastiera simulando il ritmo naturale della digitazione umana, aggirando così i sistemi di rilevamento comportamentale. Consente il keylogging per registrare ogni tasto premuto, offre accesso wireless per il controllo remoto e può eseguire comandi senza lasciare tracce nei log di sistema. L'esfiltrazione di dati avviene senza generare tracce di rete riconoscibili, poiché tutto il traffico rimane indistinguibile dal normale comportamento delle periferiche USB.

Unit 72784, il team responsabile dello sviluppo, ha equipaggiato il parasite con una shell software chiamata Diabolic Shell, che opera proprio attraverso il canale HID. Questa interfaccia permette di impartire comandi, registrare dati e condurre attività di sorveglianza mantenendo un profilo operativo completamente stealth. La comunicazione avviene sfruttando gli stessi protocolli che regolano il funzionamento quotidiano di milioni di periferiche, rendendo il rilevamento estremamente complesso anche per soluzioni di sicurezza avanzate.

L'aspetto più preoccupante riguarda la replicabilità della minaccia. Sebbene il Diabolic Parasite sia stato concepito come strumento legittimo per il penetration testing, permettendo ai professionisti della sicurezza di testare le difese contro scenari di attacco sofisticati, la sua architettura dimostra che tecnologie simili potrebbero essere sviluppate o già esistere nelle mani di attori malevoli. Il dispositivo deve essere fisicamente inserito nel sistema, ma gli errori umani rimangono il tallone d'Achille della sicurezza: collegare dispositivi USB non verificati rappresenta ancora oggi una delle vulnerabilità più sfruttate.

A differenza delle USB kill stick utilizzate nei test di penetrazione per danneggiare hardware attraverso sovratensioni, il Diabolic Parasite opera su un piano completamente diverso. Non distrugge sistemi ma li compromette silenziosamente, offrendo accesso persistente e controllo granulare. Questa caratteristica lo rende uno strumento particolarmente prezioso per simulare attacchi APT (Advanced Persistent Threat) e valutare la resilienza delle difese contro minacce che puntano alla persistenza piuttosto che alla distruzione immediata.