Siete alla ricerca di un TV a un prezzo competitivo? Su Amazon trovate l'LG QNED Serie 80 da 65 pollici in offerta a 499,00€ invece di 599,00€. Questo Smart TV 4K vi conquisterà con la tecnologia Quantum Dot e NanoCell per colori puri e brillanti, il processore α5 Gen7 con AI e il webOS 24 per un'esperienza smart completa. Approfittate dello sconto del 17% e portatevi a casa questo gioiello tecnologico a 499,00€, completo di telecomando puntatore e Game Optimizer per i gamer più esigenti.

Smart TV LG QNED 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED Serie 80 da 65 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca un televisore di grande formato che sappia coniugare qualità d'immagine superiore e funzionalità smart avanzate. Vi consigliamo questo modello se desiderate colori puri e realistici grazie alla combinazione di tecnologie Quantum Dot e NanoCell, perfette per godervi film, serie TV e contenuti in streaming con una resa cromatica che supera nettamente i comuni LED. Il processore α5 Gen7 con intelligenza artificiale ottimizza automaticamente ogni contenuto, rendendo questo TV particolarmente adatto a chi non vuole perdere tempo con complesse regolazioni manuali ma desidera sempre la migliore esperienza visiva possibile.

Gli appassionati di gaming troveranno nel Game Optimizer e nel Game Dashboard degli alleati preziosi per gestire tutte le impostazioni in modo rapido e intuitivo, mentre il Filmmaker Mode soddisferà i cinefili più esigenti preservando l'intento artistico originale dei registi. La piattaforma webOS 24 con ThinQ AI e il telecomando puntatore esclusivo di LG vi permetteranno di navigare tra le app con semplicità straordinaria, ideale per famiglie e utenti meno esperti. Con il design slim che valorizza qualsiasi ambiente e la garanzia di aggiornamenti software per i prossimi anni, questo televisore soddisfa le esigenze di chi cerca un investimento duraturo nel tempo senza rinunciare alle tecnologie più moderne.

LG QNED 65'' Serie 80 2024 combina la tecnologia Quantum Dot e NanoCell per colori puri e brillanti, superiori ai LED tradizionali. Dotato del processore α5 Gen7 con AI, ottimizza automaticamente immagini e audio in base ai contenuti. Il Local Dimming aumenta il contrasto, mentre il design slim valorizza ogni ambiente.

