Il monitor gaming AOC Agon PRO AG276QZD2AM con pannello QD-OLED da 27 pollici è ora disponibile su Amazon a 449€ invece di 505,49€. Questo display di ultima generazione offre una risoluzione QHD 2560x1440, una frequenza di aggiornamento da 240 Hz e un tempo di risposta fulmineo di appena 0,03 ms GtG, perfetto per il gaming competitivo. Con uno sconto dell'11%, portate a casa questo gioiello tecnologico a 449€ e godrete di colori brillanti, neri profondi assoluti e supporto HDR400 per un'esperienza visiva immersiva senza precedenti.

AOC Agon PRO AG276QZD2AM, chi dovrebbe acquistarlo?

L'AOC Agon PRO AG276QZD2AM è il monitor ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di eSport che cercano prestazioni al top senza compromessi. Con la sua tecnologia QD-OLED e un tempo di risposta fulmineo di 0,03 ms, questo display da 27 pollici vi offrirà un vantaggio tangibile nei giochi più frenetici, dove ogni millisecondo conta. Se siete tra coloro che giocano a titoli FPS competitivi, simulatori di corsa o strategici in tempo reale, apprezzerete la frequenza di aggiornamento di 240 Hz che garantisce fluidità assoluta e la compatibilità con FreeSync Premium Pro e G-Sync per eliminare tearing e stuttering.

Questo monitor soddisfa l'esigenza di chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità visiva, unendo prestazioni gaming eccezionali a una resa cromatica superiore grazie alla risoluzione QHD 2560x1440 e alla tecnologia OLED che offre neri perfetti e contrasti infiniti. Con l'attuale sconto dell'11%, portando il prezzo a soli 449€, rappresenta un'opportunità straordinaria per chi desidera fare il salto verso il gaming professionale o per i content creator che necessitano di colori accurati. La dotazione completa di porte HDMI 2.1 e DisplayPort, insieme all'hub USB integrato, lo rende perfetto per setup multi-dispositivo.

L'AOC Agon PRO AG276QZD2AM è un monitor OLED QHD da 27 pollici che ridefinisce gli standard del gaming grazie alla tecnologia QD-OLED. Con una risoluzione di 2560x1440 pixel, offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz e un tempo di risposta GtG di appena 0,03 ms, perfetto per sessioni competitive. Supporta FreeSync Premium Pro e compatibilità G-Sync, mentre le porte 2x HDMI 2.1 e DisplayPort garantiscono versatilità di connessione. La tecnologia OLED regala neri profondi e colori vividi che vi immergeranno completamente nelle vostre partite.

