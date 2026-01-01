10 più grossi fallimenti di Apple (2 di 10)

Apple Lisa (1983)

Il celebre Apple Lisa, famoso per aver stravolto il settore offrendo il ptimo personal computer dotato di un'interfaccia grafica che potesse entrare nelle case di tutti (il primo ad avere una UI fu lo Xerox PARC ma non era destinato alla fascia consumer), fu tanto acclamato dal settore quanto si rivelò un disastro commerciale sotto, praticamente, ogni aspetto. Apple investì 50 milioni di dollari per il suo sviluppo (che iniziò nel 1978) e impiegò attivamente 90 dipendenti per realizzare il progetto. Quando venne presentato al mondo nel 1983, nemmeno il suo inavvicinabile prezzo di 9,995 dollari (equivalenti a circa 33,000 dollari odierni) fermarono i primi acquirenti dall'accaparrarsi un prodotto così futuristico. Il problema fu che l'innovativa interfaccia utente non bastava a giustificare la lentissima velocità di esecuzione di qualsivoglia operazione si richiedesse al Lisa. Il prezzo elevato, gli enormi costi di produzione, le critiche dei primi acquirenti e una scarsità di unità disponibili, portarono il Lisa a non riuscire a diventare un progetto profittevole, portando Apple prima a riutilizzare i modelli invenduti come componenti per creare il Lisa 2 e in seguiti mettere fine al progetto nel 1985, ritrovandosi a dover smaltire le 2,500 unità rimaste invendute in una discarica nello Utah nel 1989.