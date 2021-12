GeForce RTX 2060 12GB moddata messa alla prova su vari videogiochi

Circa una settimana fa, vi abbiamo riportato che il modder VIK-on aveva realizzato una GeForce RTX 2060 da 12GB. Da mesi, infatti, si sono rincorse in rete voci e indiscrezioni inerenti alla commercializzazione di questa variante da parte di NVIDIA, la quale ha confermato proprio recentemente le sue specifiche, senza tuttavia svelare prezzo e data di uscita. Grazie proprio a quest’ultimo intervento da parte della casa madre, siamo venuti a conoscenza che la GeForce RTX 2060 da 12GB in arrivo prossimamente nei negozi non solo avrà una dotazione di RAM raddoppiata rispetto all’originale (sebbene la larghezza di banda rimanga inalterata), ma avrà a disposizione un maggior numero di CUDA core (2.176).

Ovviamente, la scheda moddata conserva invece le caratteristiche tecniche dell’originale a livello di frequenze, numero di core e TDP. Anche i moduli di memoria impiegati per l’upgrade, a marchio Samsung, hanno la medesima velocità (14Gb/s). Ad ogni modo, questo non ha impedito al canale YouTube russo PRO Hi-Tech di effettuare alcuni benchmark per verificare eventuali benefici prestazionali introdotti dalla presenza di un maggior quantitativo di memoria a bordo. Come potete vedere dal filmato e dagli screen a corredo della notizia, che le differenze più evidenti sono riscontrabili in titoli che necessitano di tanta memoria per i loro asset.

Photo Credit: PRO Hi-Tech

Photo Credit: PRO Hi-Tech

Ricordiamo che la futura versione ufficiale della scheda, dato il maggior numero di CUDA core e più memoria, avrà un TDP più alto rispetto all’originale, pari a 185W, il 15,6% in più rispetto alla GeForce RTX 2060 e il 5,7% in più rispetto alla GeForce RTX 2060 Super. Inoltre, è stata rimossa anche la porta USB Type-C dal layout delle uscite video. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.