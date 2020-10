GeForce RTX 3070 non overcloccate? Ecco la lineup ASUS

Mentre ci prepariamo al lancio della nuova NVIDIA GeForce RTX 3070, previsto per il prossimo 29 ottobre, ASUS ha già aggiornato il suo sito web con le specifiche dei suoi modelli RTX 3070 non overcloccati di fabbrica, inclusa l’unità ROG Strix Gaming a tripla ventola RGB. In totale, il produttore taiwanese proporrà tre schede RTX 3070 senza overclock e, nonostante i diversi approcci di protezione, estetica e raffreddamento, offrono tutte un boost clock di 1.755 MHz e 8GB di memoria GDDR6 con una velocità di 14Gb/s.

Quella più visivamente accattivante tra le tre è sicuramente l’ASUS RTX 3070 8GB ROG Strix. Questo modello dispone di tre ventole RGB e ha dimensioni piuttosto importanti, occupando 2,9 slot di espansione con una lunghezza di 31,83cm.

Se non vi interessa l’illuminazione RGB, potete sempre optare per l’ASUS RTX 2070 8GB TUF, anch’essa dotata di tre ventole, ma meno spessa (2,7 slot) e più corta (30cm). Tuttavia, questo modello non è privo di completamente di LED RGB, nonostante in questo caso siano relegati solo in un angolo del prodotto.

Infine, abbiamo l’ASUS RTX 3070 8GB Dual, che, come dice il nome stesso, ha solo due ventole. Mentre le spessore rimane lo stesso del precedente modello (2,7slot), il sistema di raffreddamento a doppia ventola ha consentito di ridurre la lunghezza a soli 26,7cm. Inoltre, è presente in aggiunta un interruttore fisico per scegliere tra due velocità per le ventole, mentre in uno degli angoli della scheda troviamo una striscia LED. L’edizione Dual sarà proposta in futuro in versione OC, sebbene ASUS debba ancora annunciare le sue specifiche complete.

Tutti questi prodotti sono anche compatibili con il software ASUS GPU Tweak II, con il quale è possibile anche regolare le impostazioni di overclock delle schede.

Recentemente vi abbiamo parlato anche del nuovo desktop ASUS ExpertCenter D700SA. Il dispositivo, di dimensioni contenute, avrà un prezzo di partenza di 699$, offrirà il supporto al sistema di sicurezza TPM 2.0 di livello aziendale e soddisfa gli standard MIL-STD 810G.