Il Gigabyte AERO X16 è dotato di processore AMD Ryzen AI 7 350 e GPU NVIDIA GeForce RTX 5070. Questo Copilot+ PC offre prestazioni eccezionali per gaming e creatività, con display WQXGA da 16" a 165Hz, 32GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB, il tutto con una batteria che garantisce oltre 12 ore di autonomia.

AERO X16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Gigabyte AERO X16 rappresenta la scelta ideale per i professionisti creativi e i gamer esigenti che cercano un portatile capace di eccellere in ogni ambito. Grazie al processore AMD Ryzen AI 7 350 e alla potente GPU NVIDIA GeForce RTX 5070, questo laptop vi permetterà di gestire con facilità rendering 3D complessi, editing video in 4K e sessioni di gaming intense con impostazioni grafiche al massimo. Il magnifico display WQXGA da 16 pollici con refresh rate a 165Hz garantisce una fluidità eccezionale e una nitidezza cristallina, perfetta sia per il lavoro di precisione che per immergervi completamente nei vostri giochi preferiti.

Con 32GB di RAM DDR5 e un SSD Gen4 da 1TB, non dovrete mai preoccuparvi di rallentamenti durante il multitasking o di spazio insufficiente per i vostri progetti. La durata della batteria superiore alle 12 ore vi consentirà di lavorare o giocare ovunque senza essere vincolati a una presa di corrente, mentre il sistema di raffreddamento WINDFORCE Infinity manterrà prestazioni ottimali anche sotto stress. L'audio Dolby Atmos e la connettività USB4 completano un pacchetto tecnologico di altissimo livello, ora disponibile con uno sconto del 21% che lo rende un investimento eccezionale per chi cerca potenza, versatilità e affidabilità in un'unica soluzione premium.

