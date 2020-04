GIGABYTE annuncia la nuova serie di notebook AUROS e AERO

Gigabyte ha oggi annunciato sul proprio sito l’arrivo della nuova generazione di notebook della serie AORUS (dedicata al gaming) e della serie AERO (dedicata ai content creator). I nuovi laptop di Gigabyte utilizzano la decima generazione di processori Intel Core i9/i7 con 8 core della serie H in accoppiata a GPU Nvidia GeForce della serie RTX 2000 SUPER. Nello specifico, grazie anche alla collaborazione con G2 Esport, in merito alle funzionalità dedicate al gaming troviamo tecnologie per il raffreddamento avanzate, tastiere meccaniche e display con frequenza di aggiornamento di 240Hz.

AORUS: Design innovativo per videogiocatori

Adattandosi alle esigenze dei professionisti, GIGABYTE lancia i suoi modelli di fascia alta AORUS 17X, AORUS 17G e AORUS 15G. Gli aggiornamenti di questi tre modelli includono tre processori di decima generazione di Intel (i9-10980HK, i7-10875H, i7-10750H) e, in aggiunta alle serie di Nvidia GeForce RTX 2000 e GeForce GTX 1600, troviamo adessodisponibili anche le nuovissime ammiraglie Nvidia GeForce RTX 2080 SUPER e RTX 2070 SUPER. C’è da sottolineare che l’i9-10980HK è un processore con moltiplicatore sbloccato, cosa abbastanza rara su un notebook e che l’i7-10875H è il primo processore Intel Core i7 mobile con 8 core e 16 thread.

I tre notebook presentati sono, a detta di Gigabyte, i più leggeri del settore dotati di vere tastiere meccaniche. AORUS ha lavorato con OMRON, azienda produttrice di switch meccanici di fama mondiale, per ridurre al minimo la dimensione degli interruttori meccanici senza tralasciarne la qualità, per poter raggiungere l’obiettivo di leggerezza complessiva prefissato. Steven Chen, vicepresidente del Mobile Business Center di GIGABYTE dichiara che le tastiere meccaniche OMRON hanno ridotto la distanza che intercorre tra il tasto e il punto reale di attuazione del comando, consentendo così una velocità di risposta tale da soddisfare i gusti dei giocatori professionisti. Come se non bastasse, offrono un’ottima sensazione tattile unita ad un buon feedback sonoro, caratteristiche che aumentano significativamente la qualità delle prestazioni di gioco.

L’elelevato refresh rate del monitor, pari a 240Hz, riduce gli effetti di ghosting e tearing, garantendo un’eperienza perfetta durante il gioco, anche durante i cambi di visuale più rapidi. L’esclusiva tecnologia WINDFORCE Infinity di AORUS fornirà le performance di raffreddamento richieste dall’hardware per funzionare al massimo delle sue potenzialità, in totale stabilità.

AERO: perfetti per la creazione di contenuti professionali

Sin dal loro lancio, nel 2016, i notebook della serie AERO di GIGABYTE hanno ricevuto numerosi elogi venendo indicati come “notebook professionali di nuova generazione ad alte prestazioni”. Questo nuovo aggiornamento apporta miglioramenti per tutta una serie di prodotti: AERO 15 OLED (15” con supporto a risoluzione 4K e HDR400), AERO 15, AERO 17 HDR (anch’esso con risoluzione 4K e HDR400 supportato) e infine AERO 17.

“La fedeltà del colore delle immagini è sempre stato uno dei punti forti per questa serie di notebook GIGABYTE” afferma Chen. La maggior parte dei dispositivi presentano un DELTA E (differenza di un colore rispetto allo standard definito) di circa 3 e i display con DELTA E inferiore a 2 sono già considerati ai vertici della categoria, ma GIGABYTE va oltre. Infatti, lavorando con Xrite Pantone e implementando un nuovo tipo di calibrazione dei colori, l’azienda è riuscita a raggiungere un DELTA E inferiore a 1. In combinazione con il display AMOLED 4K e la tecnologia HDR True Black che garantisce un contrasto elevato, i colori e i dettagli delle immagini consentiranno ai creatori di contenuti di mostrare i loro prodotti in modo impeccabile.

Come per i dispositivi AORUS, anche gli AERO implementano la tecnologia WINDFORCE Infinity per il raffreddamento dei propri componenti. In più, la serie AERO è certificata RTX Studio e, di conseguenza, utilizza i driver Nvidia Studio per ottimizzare l’esperienza d’uso con i 40 software di editing più usati attualmente dai content creator. Non mancano il supporto ai 144Hz, la presenza di porte Thunderbolt 3, HDMI 2.0 e un lettore di schede SD UHS-II. Tutte queste caratteristiche, unite ad un prestante hardware di base (come per gli AUROS abbiamo Intel i7/i9 di decima generazione unito alle Nvidia GeForce RTX 2000 SUPER), fanno dei notebook della serie AERO alcuni dei prodotti più versatili disponibili sul mercato.