Gigabyte, la GeForce RTX 3080 Ti da 20GB è già in vendita

La GeForce RTX 3080 Ti è sicuramente già una delle migliori schede grafiche sul mercato in questo momento, ma, prima del suo debutto, circolavano diverse voci inerenti ad una possibile variante con 20GB di VRAM a bordo. A quanto pare, stando a un nuovo firmware e un video pubblicato su YouTube, sembra che questo misterioso prodotto esista davvero.

Il firmware di una GeForce RTX 3080 Ti da 20GB, che un utente anonimo ha recentemente caricato su TechPowerUp, corrisponde all’Aorus GeForce RTX 3080 Ti Xtreme di Gigabyte (GV-N308TAORUS X-20GD). Tenendo presente che l’ID del dispositivo per la normale GeForce RTX 3080 Ti è 10DE 2208 mentre per la versione da 20GB è 10DE 2205, è lecito ritenere che non si tratti della stessa scheda grafica.

Credit: TechPowerUp

Come suggerisce il nome del modello, l’unica differenza tra le due varianti di GeForce RTX 3080 Ti è costituita dalla quantità di memoria GDDR6X. La nuova versione presenta 20GB di memoria GDDR6X, che rappresenta un aumento del 67% rispetto alla GeForce RTX 3080 Ti “standard”, ma la velocità di clock della memoria rimane invariata. La confezione e lo screenshot di CPU-Z mostrano un bus di memoria a 320 bit sulla GeForce RTX 3080 Ti da 20GB rispetto all’interfaccia a 384 bit del modello da 12 GB. Quindi, pur avendo un maggior quantitativo di memoria, la GeForce RTX 3080 Ti 20GB offre meno larghezza di banda (la GeForce RTX 3080 Ti arriva sino a 912GB/s, mentre la GeForce RTX 3080 Ti 20GB si ferma a 760GB/s).

Un miner di criptovalute russo è riuscito a mettere le mani su una Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 20G (GV-N308TGAMING OC-20GB) e verificare le sue prestazioni. Apparentemente, HARDVAR, un rivenditore di San Pietroburgo, sta già vendendo la GeForce RTX 3080 Ti da 20 GB al prezzo di 225.000 RUB (circa 2.598€ al cambio attuale). Secondo quanto riferito, la Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC 20G ha fornito un hash rate fino a 94,04 MH/s in Ethereum. Tuttavia, lo YouTuber ha affermato che lo store è riuscito a raggiungere 97,79 MH/s con la stessa scheda grafica. Facciamo presente che la GeForce RTX 3080 Ti da 12GB è dotata del limitatore anti-mining di NVIDIA; per questo motivo, le sue performance vanno dai 55 ai 65 MH/s.

Credit: КОЛЯ МАЙНЕР/YouTube

Dato che la scheda grafica è già in vendita in Russia, non dovrebbe mancare molto tempo alla sua presentazione ufficiale. Tuttavia, vista la situazione attuale, sappiamo benissimo che sarà estremamente difficile entrare in possesso di un esemplare, soprattutto al prezzo consigliato.