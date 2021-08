Gigabyte, questo nuovo alimentatore da 1200W integra anche un display LCD

Il noto produttore taiwanese Gigabyte ha presentato il suo nuovo alimentatore Aorus P1200W, dotato di uno schermo LCD a colori che può visualizzare testo personalizzato, immagini, GIF e persino filmati. Tuttavia, questa non è la prima volta che vediamo un alimentatore equipaggiato con un display, come il ROG Thor di ASUS (anche se in quest’ultimo caso si limitava a mostrare solo l’assorbimento di potenza).

Credit: Gigabyte

Sfortunatamente, Gigabyte non ha diffuso le dimensioni esatte o la risoluzione dello schermo né sappiamo quale sarà la sua frequenza di aggiornamento. Nel caso in cui lo schermo da solo non sia abbastanza appariscente, la compagnia ha aggiunto un po’ di LED RGB che possono essere controllati tramite l’applicazione proprietaria RGB Fusion 2.0.

Progettato per competere con i migliori alimentatori, il P1200W dispone di tutte le caratteristiche chi ci sia aspetta di trovare in un modello di fascia alta: un rating 80-Plus Platinum, cavi completamente modulari, ventola da 140mm, una corrente di ingresso di 15-7,5 A, un hold up time maggiore di 16ms, PFC attivo e condensatori giapponesi.

Credit: Gigabyte

Il P1200W dispone di un connettore a 24 pin e uno da 10 pin, due connettori CPU EPS-12v, sei connettori per le periferiche e sei connettori PCIe, oltre, naturalmente, allo schermo LCD. L’alimentatore misura 150x160x86 mm, il che gli consente di adattarsi alla maggior parte dei case ATX. Tuttavia, dovrete assicurarvi che il vostro chassis abbia un rivestimento rimovibile per l’alimentatore per essere in grado di vedere lo schermo, poiché la maggior parte dei case ora è dotata di protezioni che ne coprono l’intera parte inferiore.

Purtroppo, al momento Gigabyte non ha svelato prezzo e data di uscita del suo Aorus P1200W, ma sicuramente non si tratterà di un prodotto economico.