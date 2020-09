Gigabyte RTX 3080 Gaming OC | Recensione

Dopo aver visto in azione la nuova RTX 3090 (qui trovate la nostra recensione) torniamo a parlare dei modelli aftermarket di RTX 3080, in particolare della Gigabyte RTX 3080 Gaming OC.

La scheda ha un clock di 1800MHz, un design 2,7 slot e un dissipatore completamente in rame raffreddato da tre ventole, due da 90mm e una da 80mm (quella più vicina alle uscite video). La ventola centrale ruota poi in senso opposto alle altre due, in modo da ridurre la rumorosità e migliorare il raffreddamento eliminando le turbolenze. La ventola più a destra spinge l’aria attraverso le alette del dissipatore e la espelle da un’apertura posteriore, così da migliorare ulteriormente l’efficacia del raffreddamento.

La retro della scheda presenta un backplate in metallo, che migliora la solidità della Gigabyte RTX 3080 Gaming OC oltre a dare continuità all’estetica. Per quanto riguarda l’alimentazione troviamo due connettori 8 pin classici e non il nuovo 12 pin, mentre i LED RGB sono presenti solamente in alto sulla destra, nella scritta Gigabyte e nella striscia sottostante.

In termini di uscite video abbiamo a disposizione tre DisplayPort 1.4a e due HDMI 2.1, manca la porta USB tipo C ma, come vi abbiamo raccontato, lo standard VirtualLink non è più supportato. Tra le funzionalità segnaliamo il doppio BIOS, che permette di scegliere tramite uno switch tra OC e Silent Mode. Entrambe supportano la modalità 0dB, che fa fermare le ventole quando la temperatura è sotto una certa soglia.

Se volete conoscere tutte le novità dell’architettura Ampere vi rimandiamo alla recensione della RTX 3080 Founders Edition, qui sotto invece vi lasciamo una tabella di confronto tra specifiche tecniche delle due schede.