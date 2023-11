Gigabyte svela i nuovi processori AMD, ecco le nuove APU AM5

Le nuove APU desktop AMD sono praticamente ufficiali: a confermarle è Gigabyte, tramite un comunicato stampa rilasciato nelle scorse ore che annuncia un aggiornamento BIOS atto a rendere compatibile le schede madri X670, B650 e A620 con le nuove APU Ryzen.

Purtroppo non c’è alcun dettaglio riguardo i processori, che rimangono avvolti da un velo di mistero, se non per le indiscrezioni trapelate fino ad ora. Secondo il comunicato, il BIOS AGESA 1.1.0.0 è disponibile in beta e verrà rilasciato ufficialmente a fine novembre, ma ciò non significa che anche le CPU arriveranno in quel periodo: Gigabyrte infatti dichiara che la “APU AM5 di nuova generazione sarà lanciata alla fine di gennaio 2024”.

Per rinfrescarvi la memoria, le ultime indiscrezioni vogliono che ci saranno diverse APU desktop compatibili con il socket AM5, alcune di fascia più bassa basate su architettura Zen 3+ e RDNA 2 e altre più potenti, basate su Zen 4 e RDNA 3. Stando alle voci, i modelli meno potenti farebbero parte della gamma Ryzen 7000G, mentre i più prestanti di quella Ryzen 8000G; attualmente si parla di sei modelli totali: Ryzen 3 7300G e Ryzen 5 7500G per la fascia più bassa e Ryzen 3 8300G, Ryzen 5 8500G, Ryzen 5 8600G e Ryzen 7 8700G per quella più alta, ma è probabile che le lineup finali siano più ricche.

Come di consueto però vi ricordiamo che queste informazioni non sono ufficiali, quindi vanno prese con le dovute precauzioni; saremo certo dei piani di AMD sono quando la società annuncerà ufficialmente le nuove soluzioni.