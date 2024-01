AMD Ryzen 8000G, un bug ne rallenta le prestazioni

I processori AMD Ryzen 8700G e 8600G stanno incontrando problemi a causa di un firmware difettoso, che causa un rallentamento non necessario delle prestazioni. AMD ha riconosciuto il problema e ha annunciato di avere in programma di risolverlo con un prossimo aggiornamento firmware.

Questi processori, nonostante il problema attuale, sono considerati opzioni convenienti e performanti, soprattutto considerando che sono basati sulla piattaforma AM5 e supportano la RAM DDR5.

AMD ha introdotto la serie Ryzen 8000G come l'ultima innovazione nel suo segmento di processori APU, cioè con grafica integrata. Accolto con entusiasmo per essere stato creato sulla piattaforma Socket AM5, il Ryzen 8000G offre anche il supporto per la memoria DDR5, un'innovazione per questa categoria di prodotti.

In genere, i processori con grafica integrata sono apprezzati perché permettono di realizzare computer senza dover aggiungere una GPU dedicata, quindi limitando i costi. Ciò significa anche prestazioni grafiche relativamente basse, anche se le ultime generazioni di AMD e Intel permettono anche di giocare a livelli (più o meno) dignitosi.

Peccato che i processori Ryzen 8700G e 8600G abbiano questi problemi, ma per fortuna la soluzione è già in sviluppo.

Il problema sembra essere legato alla funzione Skin Temperature Aware Power Management (STAPM) di AMD, che attiva un rallentamento non necessario delle prestazioni a causa di limiti impostati erroneamente nel firmware. Questo rallentamento impatta sia sui processori per dispositivi mobili che su quelli desktop.

Una volta risolto, si prevede che i processori Ryzen 8700G e 8600G torneranno a offrire prestazioni elevate, mantenendo la posizione nel loro segmento di mercato. Il 8700G, in particolare, si distingue per le sue prestazioni gaming a 1080p, mentre il 8600G si conferma come un'opzione conveniente per chi cerca prestazioni elevate senza spendere troppo. Con la promessa di un aggiornamento in arrivo, le APUa AMD continuano a rimanere una scelta interessante per gli appassionati di gaming e gli utenti alla ricerca di un buon rapporto qualità-prezzo.