Lanciata il 2 giugno 2003, la missione di esplorazione spaziale Mars Express, condotta dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), da allora continua a studiare quello che si trova sotto alla superficie del pianeta rosso. Il dispositivo in orbita da oltre 19 anni fa affidamento sul Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionospheric Sounding (MARSIS) per far rimbalzare le onde a bassa frequenza sulla superficie. Questo strumento gira su Windows 98 e l’ESA ha preparato un nuovo aggiornamento che migliorerà in modo sensibile le prestazioni dell’antenna di circa 40 metri impiegata per vedere cosa si trova fino a circa 4,8Km sotto alla superficie, nonché la ricezione del segnale, l’elaborazione dei dati e la coerenza dei dati inviati alla Terra.

Photo Credit: TweakTown

Inoltre, grazie a questo update sarà possibile tenere acceso MARSIS per un periodo cinque volte più lungo, permettendo di esplorare aree più ampie in meno tempo. Stando all’ESA, l’update “permetterà di vedere sotto alla superficie di Marte e della sua luna Phobos in modo più dettagliato che mai“, permettendo ai ricercatori di individuare più in fretta le regioni che presentano acqua. Carlo Nenna, ingegnere software di Enginium che ha lavorato all’aggiornamento, ha affermato:

Abbiamo affrontato una serie di sfide per migliorare le prestazioni di MARSIS, perché il software è stato originariamente progettato oltre 20 anni fa utilizzando un ambiente di sviluppo basato su Microsoft Windows 98!

Grazie alle numerose migliorie, come detto anche da Andrea Cicchetti, responsabile operativo di MARSIS presso l’INAF, sarà come “avere uno strumento nuovo di zecca a bordo di Mars Express quasi 20 anni dopo il lancio“.

Si tratta indubbiamente di una curiosità piuttosto particolare, che evidenzia come gli aggiornamenti di sistema e delle applicazioni siano fondamentali anche nello spazio, talvolta anche apportando miglioramenti significativi a distanza di anni.

