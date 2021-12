Gli Hard Disk da 22TB arriveranno il prossimo anno

Western Digital questa settimana ha rivelato diversi dettagli importanti inerenti alla roadmap dei suoi hard disk alla “5th Annual Virtual Wells Fargo TMT Summit Conference”. L’azienda è ottimista sulla domanda di HDD in futuro e si aspetta che le sue attuali tecnologie forniscano unità con capacità fino a 30TB nei prossimi anni.

Esistono due modi generali per aumentare la capacità di un disco rigido. Uno è installare piatti con una capacità maggiore, che a volte richiede l’uso di una nuova tecnologia di registrazione magnetica (ad esempio HAMR) e molteplici nuovi componenti insieme ai nuovi dischi. Un altro è quelli di installare un maggior numero di piatti, il che richiede il passaggio a piatti più sottili e talvolta a componenti meccanici diversi. I produttori di dischi rigidi di solito combinano questi approcci, quindi nel tempo l’industria passa sia a nuove tecnologie di registrazione magnetica che a piattaforme con più dischi.

Gli HDD più avanzati di Western Digital, l’Ultrastar DC HC560 da 20TB e il WD Gold da 20TB, utilizzano nove piatti da 2,2 TB, energy-assisted perpendicular magnetic recording (ePMR) e la tecnologia OptiNAND. A quanto pare, l’azienda sa già come aggiungere un decimo piatto per fornire 22TB di spazio di archiviazione. David Goeckeler, amministratore delegato di Western Digital (come riportato da SeekingAlpha), ha infatti affermato: “siamo in grado di fornire i nostri 20TB su nove piatti, possiamo aggiungere il decimo e ottenere altri 2,2TB di spazio di archiviazione“.

Gli HDD di Western Digital con tecnologia OptiNAND aggiungono un’unità flash integrata (EFD) iNAND UFS per aumentare le prestazioni, l’affidabilità e la capacità utilizzabile. Western Digital continuerà a utilizzare questa tecnologia con ePMR, abbinandola alla shingled magnetic recording (SMR) per fornire una maggiore capacità ai clienti che hanno ottimizzato il loro software per SMR. Western Digital crede che le sue tecnologie ePMR e OptiNAND le consentiranno di costruire HDD con una capacità fino a 30TB. Questa cifra è piuttosto impressionante in quanto richiede all’azienda di aumentare la densità dell’area dei suoi piatti del 36% nei prossimi anni, nonché il numero di dischi a 10. Ma da 30TB in su, Western Digital dovrà utilizzare la tecnologia HAMR.

Ciò che sorprende un po’ è che Western Digital non ha detto una parola sulla sua tecnologia MAMR, la quale doveva portare la capacità dei dischi rigidi fino a 40TB. Western Digital ha sempre considerato la sua tecnologia ePMR come un passaggio intermedio tra la normale PMR e MAMR, che alla fine sarebbe stato sostituita da HAMR.