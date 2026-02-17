La Glorious Gaming GMMK 3 HE è la tastiera che stavate aspettando per portare le vostre sessioni di gioco a un livello superiore. Disponibile su Amazon a 169,99€ invece di 210,00€, questa tastiera meccanica con tecnologia Hall Effect offre prestazioni straordinarie grazie alla modalità Rapid Trigger e al polling rate di 8.000 Hz. Con uno sconto del 19%, potrete portarvi a casa una tastiera professionale a 169,99€. Gli switch magnetici Glorious Fox HE garantiscono un'attuazione personalizzabile e una reattività immediata, mentre il design hot swap e i 9 punti di modularità vi permetteranno di personalizzarla completamente secondo le vostre preferenze.

GMMK 3 HE, chi dovrebbe acquistarla?

La Glorious Gaming GMMK 3 HE rappresenta la scelta ideale per i gamer competitivi e gli appassionati di eSport che cercano prestazioni ai massimi livelli. Grazie alla tecnologia Hall Effect con Rapid Trigger e alla straordinaria frequenza di polling di 8.000 Hz, questa tastiera vi garantirà una reattività otto volte superiore rispetto ai modelli standard, permettendovi di anticipare ogni mossa degli avversari negli scenari di gioco più intensi. È perfetta per chi pratica giochi competitivi come FPS, MOBA o battle royale, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. L'attuazione personalizzabile e la digitazione dinamica 4:1 vi consentiranno di adattare ogni tasto alle vostre specifiche esigenze di gameplay.

Questa tastiera meccanica si rivolge anche agli enthusiast del modding e a chi ama personalizzare la propria setup gaming. Con 9 punti di modularità, potrete sostituire facilmente componenti, guarnizioni e keycaps per creare una tastiera unica che rispecchi perfettamente il vostro stile. Gli switch Glorious Fox HE magnetici hot-swappable e i keycaps Doubleshot in PBT garantiscono durabilità e qualità costruttiva superiore. Con uno sconto del 19%, rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un prodotto professionale senza compromessi, adatto sia a lunghe sessioni di gaming che all'uso quotidiano intensivo.

La Glorious Gaming GMMK 3 HE è una tastiera gaming di ultima generazione che sfrutta la tecnologia Hall Effect con switch magnetici per offrirvi prestazioni superiori. Dotata di polling rate da 8.000 Hz, garantisce una reattività otto volte superiore alle tastiere tradizionali, mentre la modalità Rapid Trigger vi permette di registrare gli input in modo istantaneo. Gli switch Glorious Fox HE sono completamente personalizzabili nell'attuazione e hot-swappable, i keycaps sono in PBT Doubleshot per una durata eccezionale, e il design modulare a 9 punti vi consente di modificare facilmente ogni componente.

Vedi offerta su Amazon