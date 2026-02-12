Il KTC 4K da 27 pollici è in offerta su Amazon a soli 249,99€ anziché 299,99€, con uno sconto del 17%. Questo monitor vi conquisterà con la sua innovativa tecnologia dual-mode: potrete scegliere tra risoluzione 4K a 160Hz per i giochi AAA o FHD a 320Hz per gli FPS competitivi. Con soli 249,99€ porterete a casa prestazioni da cinema, grazie alla copertura del 125% sRGB e 97% DCI-P3, certificazione HDR400 e tempo di risposta fulmineo di 1ms.

Monitor gaming 4K, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor gaming KTC da 27 pollici è la scelta ideale per i giocatori che non vogliono scendere a compromessi tra qualità visiva e prestazioni competitive. Grazie alla tecnologia dual-mode, vi permette di passare con un clic dalla modalità 4K@160Hz per i giochi AAA di ultima generazione alla modalità FHD@320Hz per gli sparatutto competitivi, dove ogni millisecondo conta. Con un tempo di risposta di 1ms e la certificazione HDR400, questo display è perfetto per chi cerca un'esperienza immersiva nei titoli single-player e un vantaggio tangibile negli esports. La copertura cromatica professionale del 97% DCI-P3 e la calibrazione ΔE<2 lo rendono inoltre eccellente per creator e professionisti che lavorano con contenuti multimediali.

Il monitor risponde alle esigenze di postazioni multi-device grazie alla funzionalità KVM e alla porta USB-C con ricarica a 90W, permettendovi di controllare PC e laptop con un'unica tastiera e mouse mentre ricaricate il vostro notebook. L'ergonomia completa con regolazione in altezza, rotazione e pivot soddisfa chi passa molte ore davanti allo schermo, mentre il design bianco minimalista conquista gli appassionati di setup esteticamente curati. Con uno sconto del 17%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera un monitor versatile che unisce gaming ad alto livello, produttività professionale e qualità costruttiva superiore.

