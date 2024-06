Google cancella gli abbonamenti YouTube Premium acquistati a prezzo ridotto tramite VPN

Le iscrizioni degli utenti che hanno utilizzato una VPN per abbonarsi a YouTube Premium a tariffe ridotte stanno venendo cancellate da Google: una discussione su Reddit evidenzia come molti abbonati, che avevano utilizzato VPN per accedere a sottoscrizioni a prezzo più basso in Paesi come l'Ucraina, sono incappati in un'interruzione del servizio.

Questo intervento da parte di Google mira a far rispettare le politiche dei prezzi regionali per YouTube Premium. Il servizio offre tariffe diverse per vari mercati in base alle condizioni economiche locali e alle aspettative dei consumatori. Utilizzando le VPN per mascherare la propria posizione, gli utenti sono stati in grado di eludere queste restrizioni e abbonarsi a prezzi notevolmente più bassi.

Secondo quanto riferito, alcuni utenti hanno contattato il servizio clienti e ripristinato il loro abbonamento, mentre ad altri è stato detto il motivo della cancellazione ed è stato loro consigliato di riabbonarsi utilizzando un metodo di pagamento e un indirizzo locali per accedere alla tariffazione appropriata.

Per coloro che sono stati colpiti da queste cancellazioni, non c'è molto che si possa fare. Gli utenti possono infatti riabbonarsi utilizzando le posizione reale e i propri dettagli di pagamento, il che probabilmente comporterà una quota mensile più elevata.

Nonostante le VPN possano offrire vari benefici, come maggiore privacy e sicurezza, è lecito che usarle per aggirare le politiche dei prezzi dei diversi Paesi sollevi non poche preoccupazioni da parte delle aziende. Tuttavia, è importante notare che Google non ha confermato ufficialmente l'applicazione di questo approccio.