Google Drive fa perdere dati a migliaia di utenti

Vi sono misteriosamente spariti file da Google Drive? Non siete i soli. Sui forum di supporto Google è comparso un thread molto lungo, che raccoglie molte segnalazioni di utenti che lamentano la mancanza di file su Google Drive. Uno dei post sostiene di aver perso la bellezza di sette mesi di file, mentre altre indagini più approfondite hanno evidenziato che “l’attività non mostra alcun cambiamento” e che “nessun file è stato eliminato manualmente, quindi non ci sono file nel Cestino”.

Un altro utente ha subito una perdita ben più grave, dato che un foglio di calcolo è “tornato indietro” di quattro anni: il foglio è stato creato su Google Sheets nel 2016 e, a causa dei problemi citati, fornisce dati fino al 2019; scorrendo la cronologia delle versioni, l’ultima risale a gennaio 2019 ed è considerata la “versione attuale”.

Un gestore della community di Google ha risposto al thread affermando che il problema interessa “un numero limitato di utenti di Drive per desktop” e consiglia, per evitare il presentarsi del problema, di non modificare la cartella principale in Drive (DriveFS) e di non cliccare “scollega account”.

Alcuni utenti hanno riscontrato il problema su PC, altri invece su uno smartphone o un dispositivo Android di altro genere, ma purtroppo, sembra che non sia ancora stata identificata la causa del problema. In attesa di aggiornamenti ufficiali, vi consigliamo di salvare in locale i vostri file per tenerli al sicuro: non sappiamo se ci sarà modo di recuperarli.