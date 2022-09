Google ha, negli ultimi anni, posto un accento sempre più marcato sulla privacy nelle recenti versioni del suo sistema operativo Android, introducendo diverse funzionalità che permettono agli utenti di avere un controllo più completo sull’utilizzo dei propri dati quando si usa lo smartphone; se volete la massima privacy anche quando navigate vi consigliamo di usare una delle migliori VPN per Android, ma anche se decideste di non farlo, sareste comunque ben protetti. L’ultima novità di Mountain View riguarda ora uno strumento, attualmente in fase di rilascio, in grado di semplificare la rimozione dei dati personali relativi a risultati di ricerca contenenti indirizzi, numeri di telefono e altre informazioni sensibili.

La funzionalità è stata per la prima volta svelata all’evento dell’I/O 2022, svoltosi nel mese di maggio. Questa introduce la nuova opzione “Rimuovi risultato”, accessibile attraverso il pannello “Informazioni sul tuo risultato” che è possibile aprire tramite i tre pallini posizionati in alto a destra. Una volta selezionata, apparirà una pratica finestra di dialogo che vi consentirà selezionare la tipologia di informazione per cui richiedere la rimozione, ovvero numero di telefono, indirizzo di abitazione o email. Google esaminerà quindi la richiesta inviata dall’utente, eliminando dai risultati di ricerca i dati sensibili.

Fonte: Google

L’app di Google consentirà anche di monitorare lo stato delle richieste inviate, attraverso la nuova sezione “Risultati su di te”, disponibile nel menù a scomparsa che è possibile aprire toccando la propria icona profilo. Da qui sarà possibile tenere traccia dell’avanzamento delle richieste, filtrandole in base agli stati “In corso”, “Approvato” e “Tutte le richieste”. Sempre da questa sezione è anche possibile inviare una nuova richiesta di rimozione attraverso la voce “Perché vuoi rimuovere questo risultato?”, da cui sarà possibile selezionare le seguenti motivazioni: “Mostra le mie informazioni di contatto personali”, “Mostra il mio contatto con l’intento di farmi del male”, “Mostra altre informazioni personali”, “Contiene informazioni illegali” e “Non è aggiornato”.

Come affermato già in precedenza da Google, ogni singola richiesta verrà valutata al fine di evitare di limitare troppo la disponibilità di altre informazioni invece utili, ad esempio riportate negli articoli e nelle notizie. L’azienda tiene inoltre a specificare che la rimozione delle informazioni personali dai risultati di ricerca non si traduce in automatico in una rimozione definitiva dal web, per cui bisognerà invece contattare direttamente il gestore del sito interessato.

La nuova funzionalità è attualmente implementata in versione beta in Europa e anche negli Stati Uniti, mentre a breve dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti