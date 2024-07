Acquista Edge 50 Ultra in eco pelle su Amazon a meno di 800€ (-20%)

Se state cercando uno smartphone Android che unisca stile e unicità, il Motorola Edge 50 Ultra è la scelta perfetta. Grazie al suo software raffinato, arricchito da esclusive funzioni tipiche di Motorola, e alle sue prestazioni elevate, questo smartphone si colloca nella fascia alta del mercato, ma non nel prezzo. Infatti, oltre a costare meno di 1.000€, oggi su Amazon è disponibile a meno di 800€. Un acquisto di cui non vi pentirete.

Edge 50 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Edge 50 Ultra è lo smartphone ideale per gli utenti esigenti che non vogliono scendere a compromessi in termini di prestazioni, qualità fotografica e design. Grazie al suo processore Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5X e 1 TB di memoria interna UFS 4.0, questo modello assicura una fluidità di utilizzo invidiabile sia nelle operazioni quotidiane sia nei contesti di uso più intensivo, come il gaming o l'esecuzione di applicazioni pesanti.

Il display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 144 Hz e HDR10+ offre un'esperienza visiva di altissimo livello, ideale sia per chi ama guardare contenuti multimediali sia per i fotografi che possono beneficiare dei vantaggi offerti da un comparto fotografico di qualità, composto da una tripla fotocamera sul retro e una frontale da 50 MP.

Per chi predilige la resistenza, l'Edge 50 Ultra non deluderà grazie alla sua costruzione premium con certificazione IP68, che garantisce protezione contro acqua e polvere. L'estetica del dispositivo lo rende poi un oggetto di design adatto a qualsiasi outfit. A ciò si aggiunge la ricarica rapida TurboPower da 125W, che permette di ottenere giornate intere di autonomia con pochi minuti di ricarica, e una serie di esclusive funzioni Moto pensate per migliorare ulteriormente l'esperienza utente.

