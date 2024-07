Realme 12 Pro+: il ritorno dello smartphone chic sotto i 380€. Scopri dove

Se siete alla ricerca di uno smartphone di lusso, con un design in grado di superare persino i modelli di punta, e dalle prestazioni eccellenti per qualsiasi utilizzo, il Realme 12 Pro+ è la scelta perfetta. Oggi su Amazon, potete trovarlo al prezzo di 379,99€ invece di 499,99€, con uno sconto del 24%.

Realme 12 Pro+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Realme 12 Pro+ è consigliato a tutti coloro che cercano uno smartphone capace di soddisfare lato fotografia e non solo, catturando ogni istante con la massima nitidezza e qualità, grazie alla sua innovativa fotocamera periscopica per ritratti. È equipaggiato poi con un sensore Sony IMX890 OIS. Il dispositivo promette un'esperienza fotografica all'avanguardia, supportata da un algoritmo MasterShot omnifocale, ideale per chi non si accontenta di scatti mediocri e ricerca la perfezione in ogni foto.

Non solo fotografia, il Realme 12 Pro+ è pensato anche per gli utenti esigenti in termini di prestazioni e qualità visiva. Dotato di un display curvo da 120Hz, assicura un'esperienza visiva senza compromessi, con colori vividi e dettagli nitidi, ideale sia per il gaming che per la visione di contenuti multimediali in movimento. La batteria da 5.000 mAh e la ricarica SUPERVOOC da 67W garantiscono un uso prolungato, rendendo questo smartphone perfetto per chi è sempre in viaggio e non vuole preoccuparsi di ricariche frequenti.

Il design elegante, ispirato agli orologi di lusso, lo rende un accessorio di stile per ogni occasione. Con un prezzo di 379,99€, rispetto al prezzo originale di 499,99€, si presenta come un'opportunità imperdibile per gli amanti della fotografia che vogliono unire la passione per le immagini alla tecnologia beneficiando di un ottimo rapporto qualtià/prezzo.

