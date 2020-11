Grande potenza in poco spazio? Silverstone lancia il primo alimentatore SFX da 1000W

Gli alimentatori SFX hanno piccole dimensioni, sono adatti per configurazioni con form factor ridotti e sono disponibili in diverse varianti con potenze che vanno da da 350-450W fino a 750-850W, almeno sino ad ora. Infatti, Silverstone ha presentato il suo nuovissimo SST-SX1000-LPT che offre ben 1000W, andando incontro alle esigenze dei consumatori più esigenti. Si tratta della prima unità dotata di una simile caratteristica ma, purtroppo, al momento la sua disponibilità rimane sconosciuta.

SST-SX1000-LPT SFX è un alimentatore completamente modulare da 1000W certificato 80 PLUS Platinum con form factor SFX-L. L’unità viene fornita con tutti i cavi necessari per una macchina di fascia alta, inclusi un 24 pin, un connettore CPU 4+4 pin, doppi connettori PCI-E 6+2, quattro SATA, tre molex ed un connettore floppy 4p.

Dal punto di vista delle specifiche, l’unità è dotata di rail da 25A +3,3V e + 5V. Entrando più nello specifico, il +12V è in grado di erogare 83,3 A, +5VSB 3,0A ed il -12 V 0,3A. Per quanto riguarda l’efficienza, l’unità è in grado di raggiungere circa il 90% di efficienza con un carico del 20% -100%, un risultato decisamente buono. Per ciò che concerne il raffreddamento, Silverstone SST-SX1000-LPT SFX è dotato di una ventola da 120mm con una modalità passiva quando il consumo energetico è inferiore a 200W. Se si mantengono 300-700 W, la ventola gira al valore molto basso di 900rpm, mentre se si superano gli 800W la ventola arriva sino a 1.400-1.750rpm.

Nel complesso, l’unità sembra la soluzione perfetta per alimentare le attuali macchine da gioco. Con l’introduzione delle GPU Ampere di NVIDIA e della decima generazione di CPU Core di Intel, il consumo energetico è aumentato in modo significativo per i sistemi di fascia alta, rendendo gli alimentatori da 750W un requisito indispensabile per fornire abbastanza energia a questi colossi.