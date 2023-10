HAKalloween 2023, super offerte su PC gaming, notebook e monitor!

L'attesa per il Black Friday si fa sempre più palpitante man mano che ci avviciniamo alla data, ma con l'arrivo dell'autunno si inizia anche a pianificare quelli che potrebbero essere gli ultimi acquisti dell'anno. E, naturalmente, l'obiettivo è quello di realizzare questi acquisti risparmiando cifre sostanziose rispetto al prezzo di listino. In quest'ottica, siamo lieti di informarvi che AK Informatica ha rilasciato la sua nuova promozione HAKalloween, un'iniziativa tipica di questo periodo dell'anno, ricca di offerte vantaggiose nel vasto mondo dell'informatica.

La campagna, valida fino al 1 novembre, offre una selezione dei migliori prodotti del settore, provenienti da brand come MSI, Fractal, DeepCool, Sharkoon e Samsung. La gamma di prodotti in promozione è ampia e comprende componenti e periferiche per PC, come monitor, alimentatori e case, nonché PC completi e preassemblati, con alcune interessanti opzioni anche in bundle. In particolare, vorremmo sottolineare la presenza degli eccellenti PC AK RIG, nonché della sezione SCARY PROMO, dove troverete le migliori offerte scelte direttamente da AK Informatica.

HAKalloween 2023, chi dovrebbe approfittarne?

Questa iniziativa è un'occasione per chi è alla ricerca di prodotti tech e informatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Data la vastità delle categorie merceologiche coinvolte, l'iniziativa si rivolge a una vasta gamma di utenti: dagli appassionati di tecnologia, ai gamer, ai professionisti del settore IT, agli studenti e a chiunque abbia l'esigenza di aggiornare o acquistare un nuovo PC, sia esso desktop che portatile.

Per esempio, coloro che desiderano una configurazione dalle prestazioni elevate, personalizzata direttamente da AK, possono approfittare di questa opportunità per portarsi a casa l'AK RIG Pirito III a soli 1.299,00€. Si tratta di un PC dotato di componenti di fascia medio-alta, come l'Intel Core i5 13400 e la RTX 4060. Essendo un AK RIG, è ideale per chi desidera acquistare un preassemblato realizzato con grande cura nella scelta dei componenti, inclusi case, alimentatore e scheda madre, che spesso non sono all'altezza nei pre-assemblati standard.

Il medesimo PC è disponibile anche nel kit AK Game Ready Mid, che comprende un monitor Samsung G3 da 27", una tastiera e un mouse da gaming di qualità, a un prezzo complessivo di soli 1.478,99€.

Un'altra ottima alternativa per chi punta sempre alle massime prestazioni è l'AK Rig PopAi proposto a 1.699,00€. Questo modello vi soddisferà con il potente Ryzen 5 7600 e la scheda video ancora più performante RTX 4060 Ti, senza dimenticare la personalizzazione studiata da AK, che include tra l'altro un dissipatore RGB e un'alimentazione da 750W certificato 80 PLUS Gold, tra i migliori della sua categoria.

Tenendo conto della qualità e della cura di queste configurazioni, sia esteticamente che internamente, i prezzi sono competitivi. Vi consigliamo quindi di approfittarne, considerando che i prodotti AK RIG sono unici e introvabili altrove, dove spesso i PC assemblati presentano carenze su diversi fronti, come ad esempio l'alimentazione, che potrebbero compromettere le prestazioni durante i carichi di lavoro più intensi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata alla promo, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

