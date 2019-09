Hard disk Toshiba N300 e X300 anche da 16 TB

In occasione dell'IFA 2019 Toshiba ha introdotto i nuovi hard disk da 16 TB delle serie N300 NAS e X300 Performance Hard Drive.

In occasione dell’IFA 2019 di Berlino, Toshiba ha introdotto le nuove capacità da 16 TB per gli hard disk delle serie N300 NAS e X300 Performance Hard Drive.

I modelli N300 e X300 da 16 TB sono prodotti nel formato da 3,5 pollici basato su nove piatti a 7200 RPM e al loro interno hanno l’elio per garantire una maggiore densità di memorizzazione e consumi ridotti. Rispetto ai modelli precedenti, Toshiba ha aumentato la capacità massima del 14% passando da 14 TB a 16 TB, mentre la dimensione del buffer è raddoppiata passando da 256 a 512 MiB.

Gli hard disk della serie N300 sono ideali per essere usati in NAS per piccole imprese fino a 8 alloggiamenti o come supporti per l’archiviazione su cloud privato.

Gli N300 da 16 TB sono progettati per un uso intenso e consentono carichi di lavoro annui fino a 180 TB e hanno sensori integrati per compensare l’effetto delle vibrazioni di rotazione.

La serie X300 è destinata invece a PC e workstation, e dispone di una tecnologia di stabilizzazione che ne aumenta l’affidabilità.

Per garantire prestazioni elevate in tempo reale (“elevate” per un hard disk s’intende) ed ottimizzare l’allocazione della cache durante la lettura e la scrittura, la serie X300 è stata equipaggiata con la tecnologia Dynamic Cache di Toshiba.

La serie N300 NAS è coperta da garanzia di 3 anni, mentre per la serie X300 la garanzia si ferma a 2 anni; entrambi i modelli saranno disponibili dal quarto trimestre a prezzi non ancora resi noti.