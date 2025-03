Sei nel MW Club? Questo notebook HP scende sotto i 500€ per te

Se siete membri del MW Club, la carta fedeltà di Mediaworld, questa è l'occasione che non potete perdere. Il notebook HP 17-CN2012NL con display da 17" è ora disponibile a un prezzo incredibile di soli 499€ invece di 729€. Un risparmio significativo per chi vuole acquistare un PC potente e affidabile a un prezzo competitivo. Grazie alla vostra iscrizione al MW Club, potrete godere di questa offerta esclusiva che vi permetterà di ottenere un laptop di qualità a un prezzo molto concorrenziale.

HP 17-CN2012NL, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP 17-CN2012NL non è solo grande nel formato, ma anche nelle prestazioni. Con un processore Intel Core i5-1235U, il notebook è progettato per gestire le attività quotidiane con facilità, che si tratti di navigazione web, editing di documenti o streaming multimediale. In aggiunta, la scheda grafica Intel Iris Xe Graphics vi consente di affrontare anche attività grafiche di base, come la visione di film in alta definizione o qualche gioco leggero.

Con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria SSD, l'HP 17-CN2012NL offre una combinazione perfetta tra velocità e spazio. La RAM da 8 GB vi permette di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza compromettere le prestazioni, mentre l'unità SSD da 512 GB offre ampio spazio per salvare documenti, foto, video e software, con tempi di accesso rapidissimi che riducono i tempi di attesa. Questo lo rende ideale sia per l'uso domestico che per l'ambito lavorativo.

Non solo prestazioni, ma anche una qualità visiva ottimale grazie al grande display da 17" dell'HP 17-CN2012NL. Con una diagonale così ampia, potrete godere di un'esperienza di visione migliore, sia per il lavoro che per il tempo libero. Che stiate lavorando su fogli di calcolo, guardando un film o semplicemente navigando in internet, il display grande vi garantirà sempre una visualizzazione chiara e confortevole.

