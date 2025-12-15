Se cercate un mouse wireless affidabile ed economico, il HP 240 Mouse Empire Wireless è disponibile su Amazon con uno sconto del 50%. Dotato di sensore ottico da 1600 DPI e connettività Bluetooth 5.1, questo mouse dal design ambidestro in elegante colorazione rossa garantisce precisione e praticità d'uso. Ora in offerta a soli 19,98€ invece di 39,98€, include già la batteria AA con autonomia fino a 24 mesi. Compatibile con Windows 10, 11 e macOS, rappresenta la scelta ideale per chi desidera prestazioni affidabili senza rinunciare al risparmio.

HP 240 Mouse Wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

L'HP 240 Mouse Empire Wireless rappresenta la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile senza spendere una fortuna. Con uno sconto del 50%, questo mouse si rivolge a studenti, professionisti e utenti domestici che necessitano di un accessorio versatile per l'uso quotidiano. Perfetto per chi lavora su laptop o desktop con Bluetooth 5.1, elimina l'ingombro dei cavi e vi garantisce libertà di movimento fino a 10 metri. La batteria che dura fino a 24 mesi vi farà dimenticare le ricariche frequenti, mentre il sensore ottico da 1600 DPI soddisfa le esigenze di precisione sia per attività d'ufficio che per la navigazione web.

Questo mouse wireless conquista chi apprezza la semplicità d'uso unita a un design elegante. L'impugnatura ambidestra lo rende perfetto per mancini e destrimani, mentre la disponibilità in tre colori permette di personalizzare la propria postazione. Se cercate un dispositivo plug-and-play compatibile con Windows 10, Windows 11 e macOS, senza bisogno di software complicati, l'HP 240 vi soddisferà pienamente. La rotella di scorrimento e i tre pulsanti coprono tutte le funzioni essenziali, rendendolo la soluzione ottimale per chi desidera efficienza e praticità a un prezzo eccezionale.

L'HP 240 Mouse Empire Wireless vi offre libertà totale grazie alla connettività Bluetooth 5.1 con raggio d'azione fino a 10 metri. Dotato di un sensore ottico da 1600 DPI, garantisce precisione e reattività su diverse superfici, mentre il suo design ambidestro assicura comfort per tutti.

Vedi offerta su Amazon