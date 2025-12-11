Se state valutando l’acquisto di un nuovo monitor Samsung, questo è senza dubbio il momento più conveniente dell’anno. Le offerte di Natale, infatti, portano con sé sconti che arrivano fino al 30% sui modelli premium, una condizione che fa crescere notevolmente la domanda nel periodo pre-festivo. Approfittare ora di queste promozioni significa garantirsi un prodotto di alta qualità a un prezzo decisamente più competitivo rispetto al resto dell’anno.

Offerte di Natale sui monitor Samsung, come approfittarne?

A rendere l’occasione ancora più interessante ci pensano una serie di coupon dedicati, pensati per offrirvi ulteriori vantaggi. Inserendo i seguenti codici, è possibile applicare sconti extra sui modelli già in promozione:

MONITOR

MONITOR20

MONITOR2025

Tra le offerte più allettanti spiccano numerosi modelli Samsung pensati per soddisfare ogni esigenza, dal gaming al lavoro professionale. Ecco i principali monitor attualmente in sconto:

LS49DG934SUXEN – da 1.199,00€ a 835,24€

– da 1.199,00€ a LS32DG800SUXEN – da 999,00€ a 759,24€

– da 999,00€ a LS34DG850SUXEN – da 849,00€ a 645,24€

– da 849,00€ a LS27DG500EUXEN – da 249,00€ a 189,24€

– da 249,00€ a LS27FG810SUXEN – da 1.099,00€ a 835,24€

– da 1.099,00€ a LS49DG950SUXEN – da 1.299,00€ a 911,24€

– da 1.299,00€ a LS27FG602SUXEN – da 999,00€ a 759,24€

– da 999,00€ a LS43CG700NUXEN – da 729,00€ a 516,04€

– da 729,00€ a LS27CG552EUXEN – da 189,00€ a 143,64€

– da 189,00€ a LS27C902PAUXEN – da 1.149,00€ a 873,24€

Non mancano inoltre soluzioni pensate per chi cerca versatilità e qualità d’immagine. Con prezzi così competitivi e ulteriori sconti disponibili tramite coupon, questo Natale rappresenta un’ottima occasione per rinnovare la vostra postazione, sia che puntiate a un modello ultrawide per la produttività sia a un monitor ad alte prestazioni per il gaming.

