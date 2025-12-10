MSI PRO MP243X è in offerta su Amazon con uno sconto del 50%: vi porta a casa un monitor da 24 pollici IPS Full HD con refresh rate di 100Hz e tempo di risposta di 1ms. Dotato di tecnologie Eye-friendly certificate TÜV Rheinland, FreeSync e altoparlanti integrati, questo monitor professionale costa solo 65,00€ invece di 129,99€. Perfetto per lavoro e intrattenimento, offre una gamma cromatica sRGB del 119% e supporto VESA per massima versatilità.

MSI PRO MP243X, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI PRO MP243X rappresenta la scelta ideale per chi cerca un monitor versatile a un prezzo accessibile, perfetto sia per l'ufficio che per l'intrattenimento domestico. Questo display da 24 pollici vi conquisterà se lavorate molte ore al computer grazie alle certificazioni TÜV Rheinland Eye Comfort e alla tecnologia Less Blue Light PRO, che riducono significativamente l'affaticamento visivo. La frequenza di aggiornamento a 100Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono inoltre adatto anche agli appassionati di gaming casual, mentre gli altoparlanti integrati da 3W eliminano la necessità di casse esterne per un setup più pulito e minimalista.

Con uno sconto del 50% che porta il prezzo da 129,99€ a soli 65€, questo monitor soddisfa le esigenze di studenti, smart worker e professionisti che necessitano di un secondo schermo senza gravare sul budget. Il pannello IPS con copertura sRGB del 119% garantisce colori accurati e vividi, ideale per chi lavora con contenuti grafici di base o semplicemente desidera un'esperienza visiva di qualità. La flessibilità del supporto regolabile in 4 direzioni e la compatibilità VESA vi permetteranno di adattarlo perfettamente alla vostra postazione, mentre la tecnologia FreeSync assicura fluidità nelle immagini in movimento.

MSI PRO MP243X è un monitor da 24 pollici con pannello IPS Full HD che offre una frequenza di aggiornamento di 100Hz e tempo di risposta di 1ms. Dotato di tecnologie certificate TÜV Rheinland Eye Comfort, include filtri Less Blue Light PRO e antiflicker per ridurre l'affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro. Il supporto VESA 75mm e la regolazione su 4 assi garantiscono massima flessibilità di posizionamento, mentre gli altoparlanti integrati da 3W completano una configurazione pronta all'uso.

