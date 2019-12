HP Days su MediaWorld, sconti e tasso zero su portatili e accessori

Vi segnaliamo che Mediaworld ha dato il via ad una serie di interessanti offerte relative ai prodotti HP, in sconto a prezzi vantaggiosissimi sia sullo store online che nei negozi fisici. I prodotti sono numerosi e trai vari val certamente la pena segnalarvi l’ottimo OMEN 15-dc1050nl, un notebook gaming perfetto per chi cerca portabilità e prestazioni ad un ottimo prezzo.

Dotato di processore Intel Core I7-9750H da 2,6 GHz, è affiancato da 16 GB di RAM DDR4 e una GPU Nvidia GeForce GTX 1660 Ti con 6GB di memoria dedicata, per prestazioni veloci e affidabili anche con i titoli più performanti. Venduto generalmente a ben 1499,00€, è oggi in sconto a soli 1299,00€, con la possibilità (valida per molti dei prodotti della promozione), di un finanziamento a tasso zero con pagamento rateizzato in comode rate da 64,95€ al mese. Per un Natale ricco, ma senza troppi pensieri per il portafogli.

Come detto le offerte sono tante e sono adatte a tutte le esigenze e tutte le tasche: da chi è alla ricerca di un desktop economico ma funzionale, a chi preferisce la comodità di un modello all-in-one ed a chi, ovviamente, non vuol compromessi sul versante gaming, sia esso portatile o per uso domestico, senza ovviamente dimenticare anche i numerosi accessori del brand. Le promozioni sono tante e, come da consuetudine, abbiamo selezionato per voi quelle che solo le migliori promozioni disponibili sullo store online di Mediaworld.

Prima di cominciare, tuttavia, ci preme ricordarvi che anche quest’anno noi di Tom’s saremo in prima linea per guidarvi negli acquisti di Natale, grazie ad una serie di guide e consigli per gli acquisti. I primi articoli con i nostri consigli già online, e rientrano nel nostro piano editoriale dedicato al Natale, con cui vi accompagneremo lungo tutto il mese di dicembre con una lunga serie di articoli dedicati ai nostri consigli per gli acquisti. Curiosi di leggerli tutti? Allora non dovrete far altro che dare un’occhiata alla nostra pagina dedicata ai Regali di Natale 2019.

